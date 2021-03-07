Rasim Öztekin kalp krizi geçirdi 0:00 / 0:00

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin'den üzücü haber geldi. 62 yaşındaki sanatçı, kalp krizi geçirdi. Öğle saatlerinde arkadaşlarıyla mesajlaştıktan sonra fenalaşan ve kalbi duran sanatçı, yapılan müdahaleler sonrasında hayata döndürüldü. Hastanede tedavi altına alınan Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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"MAZOT ALDIM, YOLA DEVAM"

Oyuncu Rasim Öztekin'in 2018 yılında kalp pili değiştirilmişti. Geçirdiği operasyon sonrasında hastane odasından paylaşımda bulunan Öztekin, şunları söylemişti:

'Geçmiş olsun' mesajları için çok çok teşekkürler. Benim ki var olan pili değiştirmekti. Yani mazot aldım, yola devam. Allah çaresiz hastalık vermesin. Çaresiz hastalığı olanlara Allah'tan şifa diliyorum.