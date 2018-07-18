Son olarak Seksenler adlı dizide izlediğimiz usta oyuncu Rasim Öztekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla geride bıraktığımız gün geçirdiği operasyonu hakkında bilgi verdi.

Kalp pilinin değiştirildiğini söyleyen Öztekin, operasyon sonrasında çektiği selfieyi hesabına yükledi ve şu notu düştü: “Geçmiş olsun mesajları için çok çok teşekkürler. Benim ki var olan pili değiştirmekti yani mazot aldım yola devam. Allah çaresiz hastalık vermesin. Çaresiz hastalığı olanlara Allah'tan şifa diliyorum”

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