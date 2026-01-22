Habertürk
Habertürk
        Rastgele açılan ateş can aldı | Son dakika haberleri

        Rastgele açılan ateş can aldı

        Kafede iki grup arasında çıkan kavgada açılan rastgele ateş sonucu başından vurulan 21 yaşındaki Bahri Cingöz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi; olayla ilgili baba ve iki oğlu tutuklandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 00:51 Güncelleme: 22.01.2026 - 00:51
        Rastgele açılan ateş can aldı
        Konya'nın Karapınar ilçesinde kafede husumetli iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla rastgele ateş açılması sonucu başından vurularak ağır yaralanan müşteri Bahri Cingöz (21), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Olay, 19 Ocak'ta gece yarısı Konya Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafede oturan Fahrettin Karaca (21) ve kardeşi Kazım Karaca ile mekana gelen husumetlisi Mevlüt Z. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Fahrettin Karaca, babası Seyhat Karaca'ya (47) haber verdi. Kafeye gelen Seyhat Karaca, oğullarını dışarı çıkardı. Ancak taraflar burada da kavgaya devam etti.

        RASTGELE ATEŞ AÇTI

        Bu sırada Fahrettin Karaca, tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden biri, kafedeki müşterilerden Sinan Gümüşsoy'un alnını sıyırıp, Bahri Cingöz'ün başına isabet etti. 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Gümüşsoy, tedavisinin ardından taburcu oldu. Durumu ağır olan Cingöz, Konya'daki Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

        ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

        Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Cingöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan Seyhat Karaca ile oğulları Fahrettin Karaca ile Kazım Karaca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan baba ve iki oğlu, tutuklandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Kağıthane'deki kalaşnikoflu saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

        Kağıthane'de aracına binen Burak Tunçel (25), otomobilde bekleyen 3 saldırgandan 2'si tarafından kalaşnikoflu saldırıya uğradı. Olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Tunçel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olay yerinde 37 mermi buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan 11 ş...
