Rastgele açılan ateş can aldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde kafede husumetli iki grup arasında çıkan kavgada tabancayla rastgele ateş açılması sonucu başından vurularak ağır yaralanan müşteri Bahri Cingöz (21), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 19 Ocak'ta gece yarısı Konya Caddesi'ndeki bir kafede meydana geldi. Kafede oturan Fahrettin Karaca (21) ve kardeşi Kazım Karaca ile mekana gelen husumetlisi Mevlüt Z. (24) arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Fahrettin Karaca, babası Seyhat Karaca'ya (47) haber verdi. Kafeye gelen Seyhat Karaca, oğullarını dışarı çıkardı. Ancak taraflar burada da kavgaya devam etti.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Bu sırada Fahrettin Karaca, tabancayla rastgele ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerden biri, kafedeki müşterilerden Sinan Gümüşsoy'un alnını sıyırıp, Bahri Cingöz'ün başına isabet etti. 2 kişi kanlar içinde yere yığıldı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Gümüşsoy, tedavisinin ardından taburcu oldu. Durumu ağır olan Cingöz, Konya'daki Meram Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Cingöz, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Öte yandan olayın ardından gözaltına alınan Seyhat Karaca ile oğulları Fahrettin Karaca ile Kazım Karaca, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan baba ve iki oğlu, tutuklandı.