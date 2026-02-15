Rayo Vallecano: 3 - Atletico Madrid: 0 | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'nın 24. haftasında Rayo Vallecano sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.
İspanya La Liga'nın 24. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecano ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Fran Perez, 45'te Oscar Valentin ve 76. dakikada ise Nobel Mendy kaydetti.
Bu sonucun ardından Vallecano 3 maç sonra kazandı ve 25 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Atl. Madrid ise 45 puanda kaldı.
Ligin 25. haftasında Rayo Vallecano deplasmanda Real Betis'e konuk olacak. Atletico Madrid ise sahasında Espanyol'u ağırlayacak.