        Haberler Spor Futbol İspanya Rayo Vallecano: 3 - Atletico Madrid: 0 | MAÇ SONUCU (Atl. Madrid'e Vallecano şoku) - Futbol Haberleri

        Rayo Vallecano: 3 - Atletico Madrid: 0 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 24. haftasında Rayo Vallecano sahasında Atletico Madrid'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı ve 3 maç aradan sonra galip geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.02.2026 - 20:13 Güncelleme: 15.02.2026 - 20:13
        Atletico Madrid'e Vallecano şoku!
        İspanya La Liga'nın 24. hafta karşılaşmasında Rayo Vallecano ile Atletico Madrid kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Fran Perez, 45'te Oscar Valentin ve 76. dakikada ise Nobel Mendy kaydetti.

        Bu sonucun ardından Vallecano 3 maç sonra kazandı ve 25 puana yükseldi. 3 maçtır kazanamayan Atl. Madrid ise 45 puanda kaldı.

        Ligin 25. haftasında Rayo Vallecano deplasmanda Real Betis'e konuk olacak. Atletico Madrid ise sahasında Espanyol'u ağırlayacak.

