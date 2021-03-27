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Razer 'RGB' yüz maskesi üretimine başlıyor! 'RGB' yüz maskesi nedir, ne zaman piyasaya çıkacak?

Razer 'RGB' yüz maskesi üretimine başlayacağını duyurdu. CEO Min-Liang Tan, yakın tarihli bir röportajda ürünün yakın zamanda piyasaya çıkacağını açıkladı. Peki, 'RGB' yüz maskesi Project Hazel nedir, ne zaman piyasaya çıkacak? İşte beklenen açıklamalar...

Razer 'RGB' yüz maskesi üretimine başlıyor! 'RGB' yüz maskesi nedir, ne zaman piyasaya çıkacak?

Koroanvirüse karşı koruma olarak takılan yüz maskesi de dijitale dönmüş oldu. Razer adlı şirket CES 2021 için görücüye çıkardığı ürünlerden akıllı yüz maskesi Project Hazel üretimi için düğmeye basmaya hazırlanıyor. İşte Project Hazel hakkında...

RAZER, 'RGB' YÜZ MASKESİ ÜRETİMİE BAŞLIYOR!

Oyuncu ekipmanlarını üreten ilk firmalar arasında yer alan Razer, sağlık alanında da kullanıcıların ihtiyacını karşılayacak. Geçtiğimiz aylarda CES 2021‘de ilk konseptini duyuran şirket; RGB detaylı maskesinin üretimine başlıyor. Şeffaf tasarıma sahip olan maske birçok kullanıcı tarafında beğenildi.

Oyun çevre birimleri üreticisi, son kazanç sonuçlarında rekor bir yıl bildirdi ve şimdiye kadar ilk kez 1 milyar dolarlık geliri geçti. 2020 yılı Razer 'a uğurlu geldi.

Razer, Ocak ayında CES 2021’de tanıttığı konsept tasarıma sahip N95 yüz maskesini üretmeyi ve satışa sunmayı planladığını açıkladı. Şirket, şimdiye kadar yalnızca Project Hazel olarak bilinen maske için bir fiyat veya satış planı açıklamadı. Ancak CEO Min-Liang Tan, yakın tarihli bir röportajda ürünün yakın zamanda piyasaya çıkacağını açıkladı.

Razer CEO’su Min-Liang Tan, Yahoo Finance’a veridiği röportajda: “Bunun bir konsept proje olduğunu düşünüyorduk ve bu aşılar ve her şey uygulandığında geçerli olacak mı? Gibi birçok aklımızda birçok soru vardı. Fakat bu projeyi gerçekleştireceğiz ve maalesef hepimizin uzun bir süre maske takacağını düşünüyorum.” açıklamalarında bulundu.

Razer’ın akıllı maskesi, çıkarılabilir ve şarj edilebilir vantilatörler, su geçirmez ve çizilmeye karşı dayanıklı geri dönüştürülmüş plastikten yapılmış parlak bir dış tasarımıyla görücüye çıktı. Ayrıca vantilatörlerin, içine yerleştirilmiş mikrofonlar; konuşurken boğuk ses çıkarmayan özelliği sayesinde sesli iletişimi pürüzsüz sağlıyor.

Chroma RGB ışık, iki vantilatörün aydınlatılmasına ve hatta hava karardığında ağız bölgesine otomatik olarak ışık sağlayarak diğer insanların sizi rahatlıkla anlamasına olanak sağlıyor. Her ne kadar teknolojiyle dolu akıllı bir maske, olsa da kullanıcılar ayarlanabilir kulak halkalarının tasarımını ve konforunun iyi olmadığını düşünüyor.

Razer’ın bu ürünü hızlı bir şekilde üretmesi için; Gıda ve İlaç İdaresi, Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri veya İş Güvenliği ve Sağlık İdaresi’nden onay ve sertifikalara ihtiyacı olacaktır.

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