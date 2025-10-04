Habertürk
        Real Madrid: 3 - Villarreal: 1 | MAÇ SONUCU

        Real Madrid: 3 - Villarreal: 1 | MAÇ SONUCU

        İspanya La Liga'nın 8. haftasında Real Madrid sahasında Villarreal ile kozlarını paylaştı. Mücadeleyi Madrid temsilcisi 3-1 kazandı ve 3 puanı hanesine yazdırdı.

        Giriş: 04.10.2025 - 23:56 Güncelleme: 04.10.2025 - 23:57
        Real Madrid Villarreal'i devirdi!
        İspanya La Liga'nın 8. hafta karşılaşmasında Real Madrid ile Villarreal kozlarını paylaştı. Mücadeleyi eflatun-beyazlılar 3-1 kazandı.

        R. Madrid'e galibiyeti getiren golleri 47 ile 69. (p) dakikalarda Vinicius Junior, 81. dakikada Kylian Mbappe kaydederken; konuk takımın tek golü ise 73. dakikada Georges Mikautadze'den geldi.

        Mücadelede milli yıldızımız Arda Güler ilk 11'de başladı ve 64 dakika sahada kaldı. Ayrıca konuk takımda Santiago Mourino, 77. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

        Bu sonucun ardından R. Madrid 21 puana yükseldi. 3 maç sonra kaybeden Villarreal ise 16 puanda kaldı.

        Ligin 9. haftasında Real Madrid deplasmanda Getafe'ye konuk olacak. Villarreal ise sahasında Real Betis'i ağırlayacak.

