        Haberler Spor Basketbol NBA Real Madrid: 82 - Anadolu Efes: 71 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Real Madrid: 82 - Anadolu Efes: 71 | MAÇ SONUCU

        Euroleague'in 34. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İspanya temsilcisi Real Madrid'e 82-71 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.03.2026 - 01:01
        Anadolu Efes, Real Madrid'e kaybetti!

        Anadolu Efes, Euroleague'in 34. haftasında konuk olduğu İspanyol devi Real Madrid'e 82-71 yenildi.

        Movistar Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan lacivert-beyazlı ekip, ilk çeyreği 21-11 önde tamamladı. İkinci periyotta skorer bir performans sergileyen Real Madrid, devre arasına 42-33 üstünlükle girdi.

        İkinci devrede farkın kapanmasına izin vermeyen İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 60-53 önde geçtiği mücadeleyi 82-71 kazandı.

        Madrid ekibinde Trey Lyles, 14 sayıyla mücadele etti. Anadolu Efes'te ise Jordan Lloyd'un 21 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

        Bu sonuçla Real Madrid, 22. galibiyetini aldı. Anadolu Efes ise 24. yenilgisini yaşadı.

        ABD Başkanı: Enerji tesislerine 6 Nisan'a kadar saldırmayacağız
        Bizim Çocuklar, play-off finalinde!
        İsrail Genelkurmay Başkanı'ndan uyarı
        Dünya Kupası'na son 1!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Montella: Rakip kim olursa olsun fark etmez!
        MSB: Bağdat'taki Türk askeri tahliye edildi
        Dışişleri'nden tankere yönelik saldırıya dair açıklama
        The Economist: Avantaj İran'da
        Milli maça özel koreografi!
        Ünlülerin galibiyet sevinci
        İstanbul'daki uyuşturucu soruşturmasında flaş gelişme!
        Sosyal medya tuzaklı gasp! Restoran buluşması kâbusa döndü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran: ABD'ye resmi cevabımızı ilettik
        En pahalı formalarda zirveye oynuyor!
        Trump: ABD'nin NATO'ya ihtiyacı yok
        İnsansı robot sevkiyatında Çin hegemonyası
        Acil petrol stokları serbest kalıyor
        Kubilay Kaan aslında kimin kurbanı? Bahis parasından çıkan çakarlı katilin portresi
