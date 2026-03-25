Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Real Madrid- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Avrupa Ligi 34. Hafta

        EuroLeague'de play- off yarışı sürerken Real Madrid– Anadolu Efes maçının tarihi basketbolseverler tarafından merak ediliyor. Temsilcimiz, zorlu deplasmanda galibiyet hedefiyle parkeye çıkacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri ve başlama saati de gündemde yer alıyor. Kritik mücadele öncesinde iki takımın form durumu yakından takip ediliyor. Peki, Real Madrid- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.03.2026 - 10:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Anadolu Efes, Euroleague'in 34. haftasında yarın İspanyol devi Real Madrid'e konuk olacak. Organizasyondaki 33 müsabakanın 10'unu kazanan Anadolu Efes, haftaya 18. sırada girdi. Avrupa Ligi'nde 21 galibiyet, 12 mağlubiyet yaşayan Real Madrid, 3. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarısındaki müsabakayı Real Madrid, 75-81 kazandı. Peki, Real Madrid- Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte karşılaşmaya dair detaylar...

        2

        REAL MADRİD- ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN?

        Real Madrid- Anadolu Efes maçı 26 Mart Perşembe (yarın) 22.45'de oynanacak.

        3

        REAL MADRİD- ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

        Movistar Arena'da oynanacak zorlu mücadele S Sport'dan canlı yayınlanacak.

        4

        REAL MADRİD- ANADOLU EFES MAÇI CANLI İZLE

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla S Sport'a üye olabilir, mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

        https://www.ssportplus.com/

        5

        AVRUPA ARENASINDA 909. RANDEVU!

        Anadolu Efes, Real Madrid mücadelesiyle Avrupa kupalarında 909. kez sahne alacak. Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa'daki 908 karşılaşmada 504 galibiyet, 404 yenilgi yaşadı. 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa Ligi'nde ise Anadolu Efes, 661. maçını yapacak. Geride kalan 660 müsabakanın 347'sini kazanan lacivert-beyazlılar, 313'ünde sahadan yenilgiyle ayrıldı.

