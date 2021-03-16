Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu akşam devam ediyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Real Madrid Atalanta maçı saat 23:00'de başlayacak...

REAL MADRID ATALANTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçına sahne olacak Real Madrid Atalanta maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER



Real Madrid: Courtois, Varane, Nacho, Vazquez, Mendy, Casemiro, Modric, Kroos, Asensio, Vini Jr e Mariano.

Atalanta : Gollini, Djimsiti, Romero, Toloí, Gosens, Freuler, De Roon, Maehle, Pessina, Zapata, Muriel.