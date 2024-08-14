UEFA Süper Kupa maçı için heyecan dorukta. Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Real Madrid, UEFA Süper Kupa final maçında Avrupa Ligi Şampiyonu Atalanta ile kozlarını paylaşacak. İki takım da Süper Kupa'yı evine götürmek için mücadele edecek. Varşova Ulusal Stadyumu'nda oynanacak maçta tüm gözler milli sporcu Arda Güler’de olacak. Eflatun beyazlılar 5 kez kupayı müzesine götürdü. Atalanta ise tarihinde ilk kez Süper Kupa finaline çıkacak. Peki, Real Madrid, Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Real Madrid - Atalanta karşılaşmasının detayları…