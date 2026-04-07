        Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid - Bayern Münih maçı ne zaman saat kaçta, hangi kanalda?

        Real Madrid ile Bayern Münih, UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final mücadelesinde kozlarını paylaşacak. İki dev takım, Avrupa kupalarında bugüne kadar 28 kez karşı karşıya geldi ve bu maçların tamamı Şampiyonlar Ligi/Kupa 1 çatısı altında gerçekleşti. Peki, merakla beklenen Real Madrid – Bayern Münih karşılaşması ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç öncesi bilmeniz gereken tüm ayrıntılar.

        Giriş: 07.04.2026 - 12:52
        Real Madrid - Bayern Münih rekabeti Avrupa futbolunun en heyecan verici kapışmalarından biri. 28 maçta Real Madrid 14, Bayern Münih 13 galibiyet aldı, 5 karşılaşma ise berabere bitti. Son dönemde İspanyol ekibi üstünlüğünü koruyor; Bayern, son 9 maçta galip gelemedi (7 mağlubiyet, 2 beraberlik). Peki, Milli futbolcumuz Arda Güler’in de sahada olması beklenen bu çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar.

        REAL MADRİD - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finalinde, Real Madrid ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç, 7 Nisan Salı günü saat 22.00’de Tabii Spor’dan canlı olarak izlenebilecek.

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Milli futbolcumuz Arda Güler’in ilk 11’de sahaya çıkması bekleniyor. Ancak kesin karar, maç günü Real Madrid teknik ekibinin kadro tercihlerine ve oyun planına bağlı olarak netleşecek. Genç oyuncunun son formu, antrenman performansı ve maç temposu, sahada ne kadar süre alacağını belirleyecek en önemli etkenler arasında yer alıyor.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
