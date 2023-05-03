Alman basınından Bild'in haberine göre; Real Madrid, İtalyan teknik adam Carlo Ancelotti ile yolların ayrılması halinde Bayer Leverkusen'i çalıştıran eski futbolcusu Xabi Alonso'yu göreve getirmek istiyor. Haberde, 41 yaşındaki Alonso'nun teknik direktörlük için en güçlü aday olarak görüldüğü ve Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in de İspanyol teknik adama "ideal çözüm" olarak baktığı yazıldı.