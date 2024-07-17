Real Madrid'den yeni 'Los Galacticos' hamlesi! Erling Haaland iddiası...
Son olarak Paris Saint-Germain'den (PSG) Kylian Mbappe'yi kadrosuna katan Real Madrid, gündem yaratacak bir transfere daha hazırlanıyor. İspanyol devinin, Mbappe'ye ek olarak Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland'ı kadrosuna katıp yeni bir 'Los Galacticos' oluşturmaya hazırlandığı iddia edildi.
Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga şampiyonluğunun ardından yeni sezon öncesi transfere hızlı bir giriş yapan Real Madrid, Fransız süperstar Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı.
Yıldız forvetle 5 yıllık sözleşme imzalayan İspanyol devinin yeni hedefnini ise Erling Haaland olduğu iddia edildi.
İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Manchester City forması giyen Norveçli golcü, Real Madrid'e transfer olmak istiyor.
Carlo Ancelotti'nin Vinicius Jr-Kylian Mbappe-Erling Haaland'dan oluşan bir hücum üçlüsü kurmayı hayal ettiği öne sürüldü.
Haberde ayrıca, 23 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılma düşüncesinden haberdar olan Manchester City'nin, Haaland'a astronomik bir zam içeren yeni teklif sunmayı planladığı ifade edildi.
Manchester City formasıyla geçen sezon 45 maça çıkan Haaland, 38 gol atıp 6 da asist yapmıştı.