İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 32. hafta müsabakasında Real Madrid, evinde Athletic Bilbao'yu son dakika golüyle yendi.

Arda Güler'in 78. dakikada Luka Modric'in yerine oyuna dahil olduğu maçta, Real Madrid, Santiago Bernabeu'da 82. dakikada Vinicius Jr. ile ağları bulsa da gol VAR tarafından iptal edildi.

Madrid ekibine, kritik galibiyeti Federico Valverde'nin 90+3. dakikada ceza sahasının uzak köşesinden attığı şık gol getirdi.