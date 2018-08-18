Real Madrid - Getafe maçı heyecanı

İspanya Primera Lig heyecanı devam ediyor. Real Madrid, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Getafe takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 23:15. Ev sahibi Real Madrid, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Getafe, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 143 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Real Madrid kazanırsa 1.10, beraberlik çıkarsa 5.00, Getafe sahadan galip ayrılırsa 10.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Real Madrid önceki hafta Eibar mücadelesinde 1-2 kazandı.

Getafe ise Levante karşılaşmasında 0-1 yenildi.

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