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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham 2 maçta forma giyemeyecek - Futbol Haberleri

        Real Madrid'in yıldız futbolcusu Jude Bellingham 2 maçta forma giyemeyecek

        La Liga'da Real Madrid forması giyen yıldız oyuncu Jude Bellingham 2 maçtan men cezası aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 17:12 Güncelleme: 06.03.2024 - 17:12
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        Jude Bellingham'a 2 maç men!
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        İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Real Madrid'de forma giyen Jude Bellingham, 2 maçtan men cezası aldı.

        İspanya Futbol Federasyonu, ligde Valencia ile oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle 20 yaşındaki futbolcuya 2 maçtan men cezası verdi.

        Sezon öncesinde Borussia Dortmund'dan transfer edilen ve attığı 16 golle Real Madrid'in en skorer oyuncusu olan Bellingham, ligde Celta Vigo ve Osasuna maçlarında forma giyemeyecek.

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