Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz, Fas Milli Takımı'nı seçti

İspanya'nın Malaga kentinde doğan, babası Faslı, annesi İspanyol olan Brahim Diaz, Fas Milli Takımı'nı seçti.

Kariyerinde, gerek 17 yaş altı gerekse 19 ve 21 yaş altı kategorilerinde İspanya Milli Takımı'nda oynayan Diaz, 8 Haziran 2021'de İspanya A Milli Takımı'nın Litvanya ile oynadığı ve 4-0 kazandığı dostluk maçında da forma giymişti.