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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz, Fas Milli Takımı'nı seçti - Futbol Haberleri

        Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz, Fas Milli Takımı'nı seçti

        Real Madrid'in İspanya doğumlu orta saha oyuncusu Brahim Abdelkadir Diaz, milli takım tercihini Fas'tan yana kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 12:32 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:32
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        Brahim Diaz milli takımını seçti!
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        İspanya'nın Malaga kentinde doğan, babası Faslı, annesi İspanyol olan Brahim Diaz, Fas Milli Takımı'nı seçti.

        Kariyerinde, gerek 17 yaş altı gerekse 19 ve 21 yaş altı kategorilerinde İspanya Milli Takımı'nda oynayan Diaz, 8 Haziran 2021'de İspanya A Milli Takımı'nın Litvanya ile oynadığı ve 4-0 kazandığı dostluk maçında da forma giymişti.

        Ancak daha sonra şans bulamayan Diaz, bundan sonrası için Fas Milli Takımı'nda oynamayı tercih etti.

        İspanyol basını, Diaz'ın Fas Milli Takımı'nı seçmesinin İspanya için büyük bir kayıp olduğunu yazarak, İspanya Futbol Federasyonu'nu "beceriksizlikle" suçladı.

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