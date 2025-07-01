Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor REAL MADRİD-JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE || Arda Güler-Kenan Yıldız karşı karşıya! TRT 1 ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası Real Madrid-Juventus maçı canlı yayın izle

        Real Madrid-Juventus maçı canlı izle! TRT 1 ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası Real Madrid-Juventus maçı canlı yayın izle

        2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Real Madrid ile Juventus karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada A Milli Futbol Takımımızın genç yıldızları Arda Güler ile Kenan Yıldız kozlarını payalaşacak. Kazanan takım, çeyrek final bileti alacak. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen Türk futbolseverler ise ekran başında olacak. Bu kapsamda Real Madrid-Juventus maçı canlı izle ekranı araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası Real Madrid-Juventus maçı canlı izle linki...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2025 - 15:04 Güncelleme: 01.07.2025 - 15:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Avrupa'nın iki dev kulübü Real Madrid ile Juventus 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda kozlarını paylaşacak. A Milli Takımımızın genç futbolcuları Arda Güler ile Kenan Yıldız’ı karşı karşıya getiren bu mücadele, Hard Rock Stadı'nda oynanacak. Real Madrid-Juventus maçı canlı izle kanalı heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Kazanan takımın çeyrek final biletini alacağı maç TRT 1’den yayınlanacak. İşte, TRT 1 linki ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası Real Madrid-Juventus maçı canlı yayın izle...

        2

        REAL MADRİD-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Arda Gülerli Real Madrid ile Kenan Yıldızlı Juventus, FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 maçında kozlarını paylaşacak.

        Real Madrid-Juventus maçı, 1 Temmuz 2025 Salı günü yani bu akşam TSİ 22.00’de başlayacak.

        3

        REAL MADRİD-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

        Miami’deki 75 bin kişilik Hard Rock Stadı’nda oynanacak Real Madrid-Juventus maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformundan da takip edilebilecek.

        Dev mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.

        4

        REAL MADRİD-JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE KANALI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.

        REAL MADRİD-JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE EKRANI IÇIN TIKLAYINIZ

        5

        ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?

        Real Madrid-Juventus karşılaşmasında milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.

        6

        MUHTEMEL 11'LER

        Real Madrid: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia, Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Bellingham, Vinicius, Gonzalo Garcia.

        Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Thuram, Locatelli, Costa, Cambiasso, Conceicao, Kenan Yıldız, Kolo Muani.

        7

        TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİLERİ

        TRT 1 HD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 4A

        Frekans: 11.958

        Polarizasyon: V

        Sembol Oranı: 27500

        FEC: 5/6

        TRT 1 SD frekans bilgileri:

        Uydu adı: Türksat 3A

        Frekans: 11.096

        Polarizasyon: H

        Sembol Oranı: 30000

        FEC: 5/6

        TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN: https://www.trt1.com.tr/frekans

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        Bursa'da bir saat arayla iki deprem!
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        "Peygambere saldırıyı lanetliyorum"
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Leman dergisine karikatür soruşturması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli aylığı açıklaması
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer gözaltına alındı
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Orman yangınlarında son durum! İzmir'deki yangın 3.gününde!
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Barcelona'da son 100 yılın en sıcak haziran ayı
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Sabri Ugan için TSYD'de tören düzenlendi
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Vahşet! Karısını yumrukla öldürdü!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        Inter'de Hakan Çalhanoğlu krizi!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        İnanılmaz kazada 4 can kaybı!
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        ABD dolarında 1973'ten bu yana bir ilk
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Keçi çobanı keşfetmişti! "Burası her sene bizi şaşırtıyor"
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        Osimhen'e yeni teklif: Süre istedi
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        TMSF, İstikbal ve Akfel Gaz'ı satışa çıkardı
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Beşiktaş, Tammy Abraham'ı duyurdu!
        Eski yenge aşk tatilinde
        Eski yenge aşk tatilinde
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        İtalya harekete geçti! AB vatandaşı olmayan 500 bin kişiyi işe alacak
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Jhon Duran Fenerbahçe için imzaya geliyor!
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı
        Baykar, İtalyan havacılık devi Piaggio'yu satın aldı