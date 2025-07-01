Real Madrid-Juventus maçı canlı izle! TRT 1 ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası Real Madrid-Juventus maçı canlı yayın izle
2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda Real Madrid ile Juventus karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu karşılaşmada A Milli Futbol Takımımızın genç yıldızları Arda Güler ile Kenan Yıldız kozlarını payalaşacak. Kazanan takım, çeyrek final bileti alacak. Kritik mücadeleyi kaçırmak istemeyen Türk futbolseverler ise ekran başında olacak. Bu kapsamda Real Madrid-Juventus maçı canlı izle ekranı araştırılmaya başlandı. İşte, TRT 1 ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası Real Madrid-Juventus maçı canlı izle linki...
Avrupa'nın iki dev kulübü Real Madrid ile Juventus 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda kozlarını paylaşacak. A Milli Takımımızın genç futbolcuları Arda Güler ile Kenan Yıldız’ı karşı karşıya getiren bu mücadele, Hard Rock Stadı'nda oynanacak. Real Madrid-Juventus maçı canlı izle kanalı heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Kazanan takımın çeyrek final biletini alacağı maç TRT 1’den yayınlanacak. İşte, TRT 1 linki ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası Real Madrid-Juventus maçı canlı yayın izle...
REAL MADRİD-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Arda Gülerli Real Madrid ile Kenan Yıldızlı Juventus, FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 maçında kozlarını paylaşacak.
Real Madrid-Juventus maçı, 1 Temmuz 2025 Salı günü yani bu akşam TSİ 22.00’de başlayacak.
REAL MADRİD-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?
Miami’deki 75 bin kişilik Hard Rock Stadı’nda oynanacak Real Madrid-Juventus maçı, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma ayrıca tabii platformundan da takip edilebilecek.
Dev mücadeleyi Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.
REAL MADRİD-JUVENTUS MAÇI CANLI İZLE KANALI
Aşağıda yer alan link aracılığıyla mücadeleyi canlı ve şifresiz olarak takip edebilirsiniz.
ARDA GÜLER VE KENAN YILDIZ OYNAYACAK MI?
Real Madrid-Juventus karşılaşmasında milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Trent Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Fran Garcia, Tchouameni, Valverde, Arda Güler, Bellingham, Vinicius, Gonzalo Garcia.
Juventus: Di Gregorio, Kalulu, Gatti, Kelly, Thuram, Locatelli, Costa, Cambiasso, Conceicao, Kenan Yıldız, Kolo Muani.
TRT 1 FREKANS AYARLAMA BİLGİLERİ
TRT 1 HD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 4A
Frekans: 11.958
Polarizasyon: V
Sembol Oranı: 27500
FEC: 5/6
TRT 1 SD frekans bilgileri:
Uydu adı: Türksat 3A
Frekans: 11.096
Polarizasyon: H
Sembol Oranı: 30000
FEC: 5/6
TRT 1 TÜM FREKANS BİLGİLERİ İÇİN: https://www.trt1.com.tr/frekans