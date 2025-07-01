Avrupa'nın iki dev kulübü Real Madrid ile Juventus 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası son 16 turunda kozlarını paylaşacak. A Milli Takımımızın genç futbolcuları Arda Güler ile Kenan Yıldız’ı karşı karşıya getiren bu mücadele, Hard Rock Stadı'nda oynanacak. Real Madrid-Juventus maçı canlı izle kanalı heyecan dolu karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Kazanan takımın çeyrek final biletini alacağı maç TRT 1’den yayınlanacak. İşte, TRT 1 linki ile FIFA Kulüpler Dünya Kupası Real Madrid-Juventus maçı canlı yayın izle...