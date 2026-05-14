Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Real Madrid - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?

        Real Madrid - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Real Madrid, La Liga'nın 36'ncı hafta maçında Real Oviedo ağırlıyor. Şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran eflatun-beyazlılar, kalan maçlarını kazanarak ligi en iyi noktada bitirmek istiyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele sebebiyle, Real Madrid - Real Oviedo maçının saati ve yayıncı kuruluşu sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, Real Madrid - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 20:36 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Real Madrid - Real Oviedo maçı için nefesler tutuldu. Bu sezonu kupasız kapatan Madrid ekibi, ligde şampiyonluğu Barcelona'ya kaptırdı. Bugüne kadar oynadığı 35 maçta 77 puan toplayan Real Madrid La Liga'da 2. sırada bulunuyor. Rakibi ise 29 puanla ligin dibine demirlemiş durumda. Peki, Real Madrid - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar...

        2

        REAL MADRİD-REAL OVİEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Real Madrid-Real Oviedo maçı 14 Mayıs Perşembe günü saat 22.30’da oynanacak

        3

        REAL MADRİD-REAL OVİEDO MAÇI HANGİ KANALDA?

        Real Madrid - Real Oviedo maçı S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.

        4

        ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

        Arda Güler yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı. Kalan maçlarda Arda Güler'in forma giymesi beklenmiyor.

        5

        MUHTEMEL 11'LER

        Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, F. Garcia; Diaz, Camavinga, Tchouameni, Bellingham; G. Garcia, Vinicius

        Real Oviedo: Escandell; Alhassane, Calvo, Costas, Vidal; Fernandez, Reina, Cazorla, Hassan; Vinas, Chaira

        ÖNERİLEN VİDEO

        Özkan Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı

        Tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında yeniden ifade verdi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        "Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasını istiyor"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        "Hürmüz Boğazı zaten bize ait, bizim mülkümüzdü"
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Sara'dan Brezilya ve Dünya Kupası açıklaması!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu