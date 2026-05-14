Real Madrid - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler
Real Madrid, La Liga'nın 36'ncı hafta maçında Real Oviedo ağırlıyor. Şampiyonluğu Barcelona'ya kaptıran eflatun-beyazlılar, kalan maçlarını kazanarak ligi en iyi noktada bitirmek istiyor. Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele sebebiyle, Real Madrid - Real Oviedo maçının saati ve yayıncı kuruluşu sıklıkla araştırılmaya başlandı. Peki, Real Madrid - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte muhtemel 11'ler...
Real Madrid - Real Oviedo maçı için nefesler tutuldu. Bu sezonu kupasız kapatan Madrid ekibi, ligde şampiyonluğu Barcelona'ya kaptırdı. Bugüne kadar oynadığı 35 maçta 77 puan toplayan Real Madrid La Liga'da 2. sırada bulunuyor. Rakibi ise 29 puanla ligin dibine demirlemiş durumda. Peki, Real Madrid - Real Oviedo maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı? İşte detaylar...
REAL MADRİD-REAL OVİEDO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Real Madrid-Real Oviedo maçı 14 Mayıs Perşembe günü saat 22.30’da oynanacak
REAL MADRİD-REAL OVİEDO MAÇI HANGİ KANALDA?
Real Madrid - Real Oviedo maçı S Sport ekranlarında canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatmıştı. Kalan maçlarda Arda Güler'in forma giymesi beklenmiyor.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rudiger, F. Garcia; Diaz, Camavinga, Tchouameni, Bellingham; G. Garcia, Vinicius
Real Oviedo: Escandell; Alhassane, Calvo, Costas, Vidal; Fernandez, Reina, Cazorla, Hassan; Vinas, Chaira