Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?
Real Madrid, La Liga 24. haftasında Real Madrid ile karşı karşıya geliyor. Santiago Bernabeu Stadyumu'nda oynanacak müsabaka için heyecanlı bekleyiş sürerken, Real Madrid - Real Sociedad mücadelesinin saati ve maçın canlı yayınlanacağı kanal futbolseverler tarafından mercek altına alındı. Peki, "Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler ilk 11'de mi?" İşte muhtemel 11'ler...
Real Madrid- Real Sociedad maçı için geri sayım başladı. Son haftalarda yeni hocasıyla performansıyla adından sıkça söz ettiren milli futbolcumuz Arda Güler'in Real Sociedad karşısında oynayıp oynamayacağı merak konusu oldu. Şampiyonluk yarışının kızıştığı La Liga'da Real Madrid 57 puanla, Barcelona'nın 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Peki, "Real Madrid - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler oynayacak mı?" İşte detaylar...
REAL MADRİD- REAL SOCİEDAD MAÇI NE ZAMAN?
Real Madrid- Real Sociedad maçı 14 Şubat Cumartesi günü 23.00'te oynanacak.
REAL MADRİD- REAL SOCİEDAD MAÇI HANGİ KANALDA?
Santiago Bernabeu'da oynanacak mücadele S Sport ekranlarından canlı yayınlanacak.
ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?
Arda Güler'in Real Sociedad karşısında maça ilk 11'de başlaması bekleniyor.
MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois, Carvajal, Asencio, Huijsen, Carreras, Tchouameni, Valverde, Arda, Mastantuono, Vinicius, Mbappe.
Real Sociedad: Remiro, Aramburu, Jon Martin, Zubeldia, Gomez, Gorrotxategi, Turrientes, Odriozola, Soler, Marin, Oyarzabal.