Real Madrid uzatmalarda turladı: Arda Güler'den 2 asist!

Real Madrid'de Federico Valverde, 112. dakikada attığı golle durumu 4-2'ye getirdi. İspanyol ekibinin genç yıldızı Endrick, 119'da bir kez daha fileleri havalandırdı ve maçın skorunu 5-2 olarak belirledi. Endrick'e ilk golünde olduğu gibi asisti yapan isim yine Arda Güler oldu.