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        Haberler Spor Futbol İspanya Real Madrid uzatmalarda turladı: Arda Güler'den 2 asist! - Futbol Haberleri

        Real Madrid uzatmalarda turladı: Arda Güler'den 2 asist!

        İspanya Kral Kupası'nda Real Madrid, Celta Vigo karşısında 2-0 öne geçtiği maçta 2-2'ye yakalandı ve maç uzatmalara gitti. Real Madrid, uzatmalarda rakibini 5-2 mağlup ederek tur atladı. Real Madrid'de Arda Güler, 2 asist yaptı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.01.2025 - 09:18 Güncelleme: 17.01.2025 - 09:18
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        İspanya Kral Kupası son 16 turu maçında Real Madrid, sahasında Celta Vigo ile karşılaştı. Santiago Berbabeu'daki maçı Real Madrid, uzatmalarda 5-2'lik skorla kazandı.

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        Real Madrid, 37. dakikada Kylian Mbappe ve 48. dakikada Vinicius Junior ile 2-0'ı buldu. Celta Vigo'da 83. dakikada Jonathan Bamba durumu 2-1'e getiren golü attı. Konuk ekip Celta Vigo, Marcos Alonsu'nun 90+1'deki penaltı golüyle 2-2'yi buldu ve maç uzatmalara gitti.

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        ARDA'DAN 2 ASİST

        Real Madrid, 108. dakikada 3-2 öne geçti. Bu dakikada Arda Güler'in pasıyla topla buluşan Endrick, takımını 3-2 öne taşıdı.

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        Real Madrid'de Federico Valverde, 112. dakikada attığı golle durumu 4-2'ye getirdi. İspanyol ekibinin genç yıldızı Endrick, 119'da bir kez daha fileleri havalandırdı ve maçın skorunu 5-2 olarak belirledi. Endrick'e ilk golünde olduğu gibi asisti yapan isim yine Arda Güler oldu.

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        ARDA'NIN GOLÜ İPTAL OLDU

        Real Madrid'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan Arda Güler, 70. dakikada oyuna dahil oldu. Milli futbolcunun 77. dakikada attığı bir gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Genç futbolcu, 108 ve 119'da Endrick'in attığı iki golde asisti yapan isim oldu.

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        ANCELOTTI VE OYUNCULARA ISLIK

        Real Madrid tribünleri, Barcelona karşısında 5-2'lik ağır yenilginin ardından Celta Vigo maçında Carlo Ancelotti ve bazı oyunculara tepki gösterdi. Taraftarlar, maç başlamadan önce Ancelotti ve Aurelien Tchouameni'yi ıslıkladı.

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        Bu sonucun ardından Real Madrid, Kral Kupası'nda tur atladı. Celta Vigo, kupaya veda etti.

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        Real Madrid, ligin bir sonraki haftasında Las Palmas ile sahasında karşılaşacak. Celta Vigo ise evinde Athletic Bilbao'yu konuk edecek.

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