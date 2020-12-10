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HaberlerFutbolŞampiyonlar LigiReal Madrid ve Mönchengladbach turladı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Devler Ligi toplu sonuç
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Real Madrid ve Mönchengladbach turladı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu grup aşaması, 6 karşılaşmayla tamamlandı. A, B ve C grubundaki son maçların ardından Atletico Madrid, Real Madrid ve Borussia Mönchengladbach, son 16 turuna yükseldi

Real Madrid ve Mönchengladbach turladı! Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları Devler Ligi toplu sonuç

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun A, B ve C gruplarında da son maçlar yapıldı.

B Grubu'nda tur atlayan takımlar, son karşılaşmaların ardından belli oldu.

Real Madrid, ağırladığı Borussia Mönchengladbach'ı Benzema'nın golleriyle 2-0 yendi ve 10 puanla grubu lider bitirdi.

8 puanı bulunan Borussia Mönchengladbach, Inter-Shakhtar Donetsk maçının 0-0 bitmesiyle ikili averaj üstünlüğü sayesinde grupta 2. sırayı aldı.

İKİNCİ BİLET ATLETICO'NUN

Bayern Münih'in liderliği garantilediği A Grubu'nda ikinciliği Atletico Madrid elde etti.

Salzburg deplasmanından 2-0 galip ayrılan Atletico Madrid, son 16 takım arasına girdi. İspanyol ekibinin gollerini, Hermoso ve Carrasco kaydetti.

Daha önce C Grubu'nda liderliğini ilan eden Manchester City, Halil Umut Meler'in yönettiği mücadelede Olympique Marsilya'yı 3-0 yendi.

Grupta ikinciliği garantileyen Porto ise konuk olduğu Olympiakos'u 2-0 mağlup etti.

Böylece A Grubu'nda Bayern Münih, C Grubu'nda Manchester City ve Porto'dan sonra A Grubu'nda Atletico Madrid, B Grubu'nda da Real Madrid ve Borussia Mönchengladbach, adlarını son 16 turuna yazdırdı.

Gruplarını 3. sırada tamamlayan Salzburg, Shakhtar Donetsk ve Olympiakos ise UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda mücadele edecek.

A, B ve C gruplarının son haftasında alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Bayern Münih (Almanya) - Lokomotiv Moskova (Rusya): 2-0

Salzburg (Avusturya) - Atletico Madrid (İspanya): 0-2

B Grubu:

Inter (İtalya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 0-0

Real Madrid (İspanya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya): 2-0

C Grubu:

Olympiakos (Yunanistan) - Porto (Portekiz): 0-2

Manchester City (İngiltere) - Olympique Marsilya (Fransa): 3-0

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