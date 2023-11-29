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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Real Sociedad-Salzburg maçının Hakemi Alper Ulusoy - Futbol Haberleri

        Real Sociedad-Salzburg maçının Hakemi Alper Ulusoy

        UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda oynanacak Real Sociedad-Salzburg karşılaşmasına Alper Ulusoy, Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR) olarak atandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:28 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:29
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        UEFA'dan Alper Ulusoy'a görev
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        İspanya'nın Real Sociedad ile Avusturya'nın Salzburg takımları arasında bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu müsabakasına Alper Ulusoy, AVAR olarak atandı.

        İspanya'nın San Sebastian şehrindeki Reala Arena Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakanın hakemliğini Ukrayna Futbol Federasyonu'ndan Mykola Balakin, yardımcılıklarını Oleksandr Berkut ve Dmytro Zaporozhenko yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Yaroslav Kozyk olacak. Müsabakada Almanya Futbol Federasyonu'ndan Marco Fritz ise VAR olarak görev yapacak.

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