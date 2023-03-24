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Haberler Dünyadan Rebecca Jones kansere yenik düştü - Magazin haberleri
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Rebecca Jones kansere yenik düştü

Bir süredir kanserle mücadele eden ünlü oyuncu Rebecca Jones, 65 yaşında yaşamını yitirdi. Acı haberi Jones'un eski eşi Alejandro Camacho duyurdu

Rebecca Jones kansere yenik düştü - Magazin haberleri
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Ünlü oyuncu Alejandro Camacho'nun kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Rebecca Jones'tan acı haber geldi. 65 yaşındaki Jones'un hayatını kaybettiği belirtildi.

Ailesinin yanındayken vefat eden Rebecca Jones'un yumurtalık kanseri olduğu öğrenildi. Acı haberi ise Jones'un eski eşi Alejandro Camacho duyurdu.

Öte yandan Rebecca Jones, son olarak 'Nada Que Ver' filminin galasında kamuoyunun önüne çıkmıştı.

Jones, Meksika'da çekilmiş birçok pembe dizinin yanı sıra 'La Casa De Las Flores'te de başrol oynamıştı.

Fotoğraflar: Instagram

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