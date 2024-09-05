Rebiülevvel ayı ibadetleri ve duaları: Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar okunur?
Hicri ayların üçüncüsü olan ve Mevlid Kandili'ni içinde barındıran Rebiülevvel ayına girmiş bulunmaktayız. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) dünyaya geldiği bu ay, arabi ayların en şereflisi olarak nitelendiriliyor. Bu mübarek ayda dini vecibelerini yerine getirmek isteyen Müslümanlar Rebiülevvel ayı ibadetleri ve duaları için araştırmalar yapıyor. Peki Rebiülevvel ayında yapılacak ibadetler nelerdir, hangi dualar okunur? İşte Rebiülevvel ayı ibadetleri, duaları ve faziletleri hakkında bilgiler.
Mevlid Kandili’in içinde barındıran Rebiülevvel ayı 4 Eylül itibarıyla başladı. Bu ay, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (s.a.v) dünyaya geldiği ay olması sebebiyle arabi ayların en şereflisi olarak nitelendiriliyor. Bu mübarek ayı ibadetlerle geçirmek isteyen İslam alemi Rebiülevvel ayı ibadetleri ve duaları araştırması yapıyor. Peki, Rebiülevvel ayında hangi dualar okunur, nasıl ibadet edilir? İşte, Rebiülevvel ayı yapılacak ibadetler ve okunacak dualar ile ilgili detaylı bilgiler.
REBİÜLEVVEL AYI NE ZAMAN?
Rebiülevvel ayı, bu yıl 4 Eylül Çarşamba günü günü idrak edilmeye başlandı.
Hicri takvime göre Muharrem ve Safer'in ardından gelen rebiülevvel ayının on ikinci gecesi Mevlid Kandili olarak idrak ediliyor.
Buna göre Mevlid Kandili bu yıl 14 Eylül Cumartesi gününe denk geliyor.
REBİÜLEVVEL AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?
Rebiülevvel ayına has özel bir dua veya ibadet şekli yoktur. Hz. Peygamberin (s.a.v) yaptığı günlük ibadet ve dualar, bu ayda da yapılır.
Nafile Namazlar Kılmak: Rebiülevvel ayında, özellikle geceleri nafile namazlar kılmak, faziletli ibadetler arasında yer alır. Bu ibadetler, Allah’a olan yakınlığınızı artırır ve Peygamber Efendimize olan bağlılığınızı pekiştirir.
Sadaka Vermek: Bu mübarek ayda sadaka vermek, hem Allah rızasını kazanmak hem de Peygamberimizin sünnetine uymak adına önemli bir ameldir. Yardım etmeye muhtaç olanlara yapılan yardımlar, büyük sevaplar kazandırır.
Kur'an-ı Kerim Okumak: Rebiülevvel ayının manevi atmosferini en iyi şekilde yaşamak için Kur'an-ı Kerim okumaya daha fazla vakit ayırmak tavsiye edilir.
Tevbe ve İstiğfar: Rebiülevvel ayı, Allah’a yakınlaşmak için tevbe ve istiğfar edilecek özel bir zamandır. Günahlardan arınmak için bu ayda bol bol tevbe edilmelidir.
Rebiülevvel Ayı'nın 12. gecesi (Mevlid Gecesi) ise iki rekat namaz kılınır.
Bu namazın hususiyeti şöyledir. İlk rekâtında Fatiha'dan sonra " Ve liküllin deracatin mimma amilü vema Rabbüke bi gafilin amma yağmelun" ikinci rekatında da "Vağbud Rabbeke hatta ye'tiyekel yakin." ayeti kerimeleri okunmalıdır.
Namaz selâm ile ikmal edildikten sonra, iki defa daha tekrar secde edilir. Ve her secde de yedişer defa (Subhane Rabbilyel alâ) denilir.
Secde bittikten sonra, seccadede otururken 7 defa "Subbuhun Kuddusun Rabbüna Ve rabbül Melâiketü Verruh" okunur.
REBİÜLEVVEL AYINDA HANGİ DUALAR OKUNUR?
En'am suresinin her gün devamlı olarak okunması mümkün olmadığı hallerde, Rebiülevvel ayının ilk gecesi, 12. ve 18. geceleri mutlaka okunmalıdır.
- 1000 Salavat (Kim 1000 Salavat çekerse, Muhafaza altında olacaktır)
- 70-700 "Estağfirullah"
- 100-1000 kelime-i Tevhid
- 100-1000 İhlas-ı Şerif
- 40 kez "Ya Munkizel halka – "O helak olanların Kurtarıcısı"
- 100 kez "La ilahe illa ente Subhaneke, inni küntü minez-zalimin. Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah; Ya Celil Ente Allah
REBİÜLEVVEL AYI DUASI
"Allah'ım! Rebiülevvel ayının hürmetine, sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (s.a.v.) şefaatiyle, bizleri affet ve bağışla. Bu mübarek ayda yapacağımız ibadetleri, duaları ve zikirleri kabul eyle. Peygamberimizin yolunda, O'nun sünnetine uygun bir yaşam sürmeyi bizlere nasip et. Kalplerimize Peygamber sevgisi ve O’nun ahlakını yerleştir. Ya Rab! Peygamber Efendimizin şefaatine nail olan kullarından eyle. Bizleri dünya ve ahirette O'nun izinden ayırma. Amin."
Bu dua, Peygamberimize olan sevginizi ifade ederken, Rebiülevvel ayının bereketinden faydalanmayı ve manevi anlamda bu ayı en güzel şekilde değerlendirmeyi amaçlar. Bu dua, Rebiülevvel ayı boyunca sıkça okunabilir ve Peygamber Efendimiz’e salavat getirilerek manevi bağ kuvvetlendirilebilir.
REBİÜLEVVEL NE DEMEK?
"Rebî" kelimesi, Arapça'da "bahar" anlamına gelir. Buna göre, "Rebiülevvel" aynın kelime anlamı "evvelki bahar" şeklindedir. Bir sonraki ayın isminin "Rebiülahir" (sonraki bahar) olduğu da dikkate alındığında, Rebiülevvel ayının kelime manası biraz daha iyi anlaşılacaktır. İslam peygamberi Muhammed 12 Rebiüevvel 571 yılında doğmuştur. Yine 12 Rebiullevvel 632'de ahiret alemine göçmüştür. Hicret, 12 Rebiulevvel 622'de sona ermiştir.