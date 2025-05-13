Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol 1. Lig Recep Durul: Bir kişinin gitmesiyle hizmet aksamaz - Futbol Haberleri

        Recep Durul: Bir kişinin gitmesiyle hizmet aksamaz

        Trendyol Süper Lig'in yeni takımı Kocaelispor'da teknik Asbaşkan Osman Çakır'ın istifasının ardından kulüp başkanı Recep Durul, "Bir kişi gitti diye hizmetimizin aksayacağı anlamına gelmez. Kocaelispor'da bu işi yapacak çok kişi var" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 23:52 Güncelleme: 13.05.2025 - 23:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bir kişinin gitmesiyle hizmet aksamaz"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kocaelispor’da Asbaşkan Osman Çakır’ın istifasının ardından Kulüp Başkanı Recep Durul, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı.

        "FİKİR AYRILIĞINDAN BAHSETMİŞ, OLABİLİR"

        Kişilerin kulüpten ve yönetimden üstün olmadığının altını çizen Durul, "Osman Çakır yönetim kurulundan arkadaşımız. Görev yapmak istemediğini belirtmiş. Fikir ayrılığından bahsetmiş. Edebilir, tabii ki. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kocaelispor’da bu işi yapacak çok kişi var. Kimse merak etmesin" dedi.

        "BİR KİŞİNİN GİTMESİ HİZMETİN AKSAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ"

        İstifanın yönetim tarafından da kabul gördüğünü belirten başkan Recep Durul, "Bu konularda Kocaelispor bir kişiye bağlı değildir. Dolayısıyla kaldığı yerden diğer arkadaşlarla ve farklı ekiplerle birlikte bu işi devam ettireceğiz. Ondan yana sıkıntımız yok. Bir kişinin gitmesi demek hizmetimizin, görevimizin aksayacağı anlamına gelmez. Kaldı ki daha önce başka isim o görevdeydi. Osman Çakır’ı da oraya ben getirdim. Futbol şubesinin başına koyan, teknik asbaşkan yapan kişi de benim. O görevi ona layık gördüm. Kendisi ayrılmak istemiş, kendi bileceği iştir. Hayırlı olsun. Yapacak bir şey yok" dedi.

        "İSTİFA EDEN GİDER, KOCAELİSPOR İŞİNE DEVAM EDER"

        Sosyal medyada taraftarın gösterdiği tepkilerle ilgili olarak da kulüp başkanı Durul, "Kasıtlı yapılan şeyler. Yorumlara göre hareket etmiyoruz. Takımı şampiyon yaptık. Herkes bunun tadını çıkarsın. Biz de kendimizi Süper Lig’e hazırlıyoruz. Böyle şeylere takılmaya gerek yok. Bir yöneticinin istifa etmesi hiçbir şeyi değiştirmez. Biz Kocaelispor camiasıyız. Kimse Kocaelispor’dan da, yönetimden de büyük değil. Dolayısıyla istifa eden gider, Kocaelispor işine devam eder. Sıkıntı yok" ifadelerini kaydetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        ABD ile Suudi Arabistan arasında silah anlaşması
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        "Trump yarın Riyad'da Suriye lideriyle görüşecek"
        38 yıl sonra aklandı
        38 yıl sonra aklandı
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Tekke ve Buruk'tan final öncesi iddialı sözler
        Evini vinçle taşıdı
        Evini vinçle taşıdı
        Yasağa uydular
        Yasağa uydular
        35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
        35. haftanın VAR kayıtları açıklandı
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Suudi Arabistan’a teknoloji çıkarması
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        20 yıllık kocasını öldürttü
        20 yıllık kocasını öldürttü
        6,9 milyar dolarlık endişe
        6,9 milyar dolarlık endişe
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        ABD'den 'Trump'ın İstanbul ziyareti' açıklaması
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Korkunç şüphe! Eşi ve 2 çocuğu ölen itfaiye eri tutuklandı
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Çinli markanın otomobilleri Eskişehir'de üretilecek
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Kanat performansı hayal kırıklığı yarattı!
        Markalardan AVM'lere cevap
        Markalardan AVM'lere cevap
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        Abraham listede, Romulo beklemede!
        "Geçmişte Türktüm"
        "Geçmişte Türktüm"
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        İsviçre'de bulundu... 17'nci yüzyılda Edirne Sarayı
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!
        Bu yaz vize derdiniz olmasın!