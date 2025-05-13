Recep Durul: Bir kişinin gitmesiyle hizmet aksamaz

Kocaelispor’da Asbaşkan Osman Çakır’ın istifasının ardından Kulüp Başkanı Recep Durul, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin sorularını yanıtladı.

"FİKİR AYRILIĞINDAN BAHSETMİŞ, OLABİLİR" Kişilerin kulüpten ve yönetimden üstün olmadığının altını çizen Durul, "Osman Çakır yönetim kurulundan arkadaşımız. Görev yapmak istemediğini belirtmiş. Fikir ayrılığından bahsetmiş. Edebilir, tabii ki. Bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Kocaelispor’da bu işi yapacak çok kişi var. Kimse merak etmesin" dedi.

"BİR KİŞİNİN GİTMESİ HİZMETİN AKSAYACAĞI ANLAMINA GELMEZ" İstifanın yönetim tarafından da kabul gördüğünü belirten başkan Recep Durul, "Bu konularda Kocaelispor bir kişiye bağlı değildir. Dolayısıyla kaldığı yerden diğer arkadaşlarla ve farklı ekiplerle birlikte bu işi devam ettireceğiz. Ondan yana sıkıntımız yok. Bir kişinin gitmesi demek hizmetimizin, görevimizin aksayacağı anlamına gelmez. Kaldı ki daha önce başka isim o görevdeydi. Osman Çakır’ı da oraya ben getirdim. Futbol şubesinin başına koyan, teknik asbaşkan yapan kişi de benim. O görevi ona layık gördüm. Kendisi ayrılmak istemiş, kendi bileceği iştir. Hayırlı olsun. Yapacak bir şey yok" dedi.