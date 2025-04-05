Recep Uçar'dan hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, deplasmanda mücadele ettiği Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"AYNI POZİSYON BİZDE OLUNCA VAR ÇAĞIRMIYOR"

Başakşehir'in, İstanbul Büyükşehir Spor Kulübü ile birleşmesinden önce 18 sene bu kulüpte emek verdiğinden bahsederek sözlerine başlayan Uçar, "İlk defa buraya teknik direktör olarak geldim. Başakşehir takımı bizi iyi ağırladı, onlara teşekkür ederim. Buraya son 4 maçta 3. kez kazanarak geldik. Başakşehir'de geçtiğimiz hafta Eyüpspor'u mağlup etti. Başakşehir, 10 senede 8 kere Avrupa kupalarına gitmiş bir kulüptür. Başakşehir önemli takımlara karşı maçlarına baktığımızda korner atmadan maç bitirdiğini hatırlamıyorum. Aslında biz biraz daha kontrollü bir oyun tercih ettik. 25. saniyede Kramer ile bulduğumuz gol elden dolayı iptal edildi. Aynı pozisyonu bizde olunca çağrılmıyor. Bundan dolayı sitemim yok. Kendimize olan haksızlıkları söylüyorum. Muhtemelen karar doğrudur. İlk yarı ceza sahamıza bir defa girmişler. İlk yarı 0-0 olması beni üzdü. İkinci yarı çok fazla atak yoktu. Golü yedikten sonra pozisyonlara girdik. Topun onlarda daha çok olduğu bir maçtı. Ama gol konusunda biz daha yakındık. Bugün söylediklerimi yerine yetiren oyuncularımı tebrik ediyorum. Kazanma arzusu ve takımdaşlıktan dolayı onları tebrik ediyorum. Başakşehir'e de Avrupa kupalarına gitme yolunda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.