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        Haberler Müzik Redd'den yeni şarkı: Üşüyor İstanbul Bugün

        Redd'den yeni şarkı: Üşüyor İstanbul Bugün

        Türk rock müziğinin gruplarından Redd, müzikseverlere yepyeni şarkılar sunmaya devam ediyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2025 - 09:15 Güncelleme: 09.02.2025 - 09:15
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        'Üşüyor İstanbul Bugün'
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        'Üşüyor İstanbul Bugün' modern havası içinde retro seslerle, müzikal çeşitliliği yüksek bir aşk şarkısı özelliği taşıyor.

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        Şarkının söz ve müziği Doğan Duru’ya, düzenlemesi Doğan Duru, Güneş Duru ve Berke Özgümüş’e, mix Berke Özgümüş, mastering Evren Göknar’a ait.

        Şarkının video klibi ise Mahir Uysal yönetmenliğinde çekilirken, gruba oyuncu Cenk Özgencil eşlik etti.

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        #redd
        #Üşüyor İstanbul Bugün
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