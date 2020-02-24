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Haberlerİş-Yaşam

Reel kesim güven endeksi yükseldi

Şubat ayında reel kesim güven endeksi aylık 2.8 puanlık artışla 106.9 oldu

Reel Kesim Güven Endeksi
HABERTURK.COM

2020 yılı Şubat ayında reel kesim güven endeksi, bir önceki aya göre 2.8 puan artarak 106.9 seviyesinde gerçekleşti. Mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi ise bir önceki aya göre 0.3 puan artarak 106.7 oldu.

Merkez Bankası'nın 1799 işyerinden aldığı cevaplarla oluşturduğu raporda "Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı gözlenmektedir. İhracat sipariş miktarında bir önceki ayda azalış bildirenler lehine olan seyrin artış bildirenler lehine döndüğü, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise güçlenerek devam ettiği görülmektedir" ifadeleri yer aldı. 

İSTİHDAMDA ARTIŞ BEKLEYENLER YÜKSELDİ

Bunun yanında raporda gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin güçlenerek devam ettiği görüldü. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ile gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de güçlendiği ifade edildi.

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