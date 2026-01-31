Reel sektöre faizsiz finansman desteği

Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Ziraat Katılım Bankası A.Ş. iş birliğiyle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde hayata geçirilen Katılım Finans Kefalet Destek Programı, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri’nde düzenlenen imza ve tanıtım töreniyle kamuoyuna duyuruldu.

Katılım Finans Kefalet Destek Programı, reel sektöre faizsiz finansman imkânı sunuyor. Program ile reel sektörün faizsiz finansmana erişiminin sağlanması, üretim ve istihdamın desteklenmesi amaçlanıyor.

Katılım Finans Kefalet Destek Programı’nın ilk diliminde yüzde 80 kefalet oranı ve 7.5 milyar TL KGF kefaleti ile Ziraat Katılım tarafından toplam 9.375 milyar TL’lik finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor.

Program kapsamında kullanılacak olan finansmanlar arsa ve bina yatırımları hariç olmak üzere yatırım ve işletme harcamalarının finansmanında kullanılacak.

Finansman modelinin katılım finans ilkelerine uygun, şeffaf ve sürdürülebilir olduğunu ifade eden Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkanı Erdoğan Özegen, KGF’nin bugüne kadar 611 binden fazla firmaya 1 trilyon 702 milyar TL krediye kefalet sağladığını hatırlattı.

KGF’nin yalnızca bir teminat kurumu değil, reel sektör için stratejik bir kalkınma ortağı olduğunu belirten Özegen, iş birliğinin ülke ekonomisine hayırlı olmasını temenni etti.

"FAİZSİZ FİNANSMAN YAYGINLAŞIYOR"

Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir de, konuşmasında Ziraat Katılım’ın Türkiye’nin ilk kamu katılım bankası olarak sektörde öncü bir rol üstlendiğini vurguladı. 2025 yılı itibarıyla kuruluşunun 10. yılını kutlayan bankanın, geçen on yıllık süreçte katılım bankacılığının gelişimine ve reel sektörün finansmanına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

Özdemir, Ziraat Katılım’ın katılım bankacılığını yalnızca bir finansman modeli olarak değil, üretimi, ticareti ve istihdamı önceleyen bir kalkınma yaklaşımı olarak ele aldığını ifade ederek, "Güçlü kamu desteğimiz, yaygın hizmet ağımız ve sağlam finansal yapımızla KOBİ’ler başta olmak üzere reel sektörün her zaman yanında olduk. Son dönemde hayata geçirdiğimiz ürün ve iş birlikleriyle faizsiz finansmana erişimi daha da yaygınlaştırıyoruz" dedi.