Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 13.838,29 %0,05
        DOLAR 43,4925 %0,13
        EURO 51,5705 %-0,92
        GRAM ALTIN 6.788,96 %-9,85
        FAİZ 34,61 %0,32
        GÜMÜŞ GRAM 116,50 %-28,39
        BITCOIN 83.351,00 %-0,96
        GBP/TRY 59,5766 %-0,78
        EUR/USD 1,1851 %-1,00
        BRENT 69,32 %-0,39
        ÇEYREK ALTIN 11.099,95 %-9,85
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Reel sektöre faizsiz finansman desteği - İş-Yaşam Haberleri

        Reel sektöre faizsiz finansman desteği

        Kredi Garanti Fonu (KGF) ile Ziraat Katılım Bankası A.Ş. iş birliğiyle Katılım Finans Kefalet Destek Programı hayata geçirildi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde organize edilen program kapsamında, yüzde 80 kefalet oranı ve 7.5 milyar TL KGF kefaleti ile Ziraat Katılım tarafından toplam 9.375 milyar TL'lik finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor. Program ile reel sektörün faizsiz finansmana erişiminin sağlanması, üretim ve istihdamın desteklenmesi amaçlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.01.2026 - 10:57 Güncelleme: 31.01.2026 - 10:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Reel sektöre faizsiz finansman desteği
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Ziraat Katılım Bankası A.Ş. iş birliğiyle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde hayata geçirilen Katılım Finans Kefalet Destek Programı, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri’nde düzenlenen imza ve tanıtım töreniyle kamuoyuna duyuruldu.

        Katılım Finans Kefalet Destek Programı, reel sektöre faizsiz finansman imkânı sunuyor. Program ile reel sektörün faizsiz finansmana erişiminin sağlanması, üretim ve istihdamın desteklenmesi amaçlanıyor.

        Katılım Finans Kefalet Destek Programı’nın ilk diliminde yüzde 80 kefalet oranı ve 7.5 milyar TL KGF kefaleti ile Ziraat Katılım tarafından toplam 9.375 milyar TL’lik finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor.

        REKLAM

        Program kapsamında kullanılacak olan finansmanlar arsa ve bina yatırımları hariç olmak üzere yatırım ve işletme harcamalarının finansmanında kullanılacak.

        KGF'DEN 1.7 TRİLYON TL KEFALET

        Finansman modelinin katılım finans ilkelerine uygun, şeffaf ve sürdürülebilir olduğunu ifade eden Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkanı Erdoğan Özegen, KGF’nin bugüne kadar 611 binden fazla firmaya 1 trilyon 702 milyar TL krediye kefalet sağladığını hatırlattı.

        KGF’nin yalnızca bir teminat kurumu değil, reel sektör için stratejik bir kalkınma ortağı olduğunu belirten Özegen, iş birliğinin ülke ekonomisine hayırlı olmasını temenni etti.

        "FAİZSİZ FİNANSMAN YAYGINLAŞIYOR"

        Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir de, konuşmasında Ziraat Katılım’ın Türkiye’nin ilk kamu katılım bankası olarak sektörde öncü bir rol üstlendiğini vurguladı. 2025 yılı itibarıyla kuruluşunun 10. yılını kutlayan bankanın, geçen on yıllık süreçte katılım bankacılığının gelişimine ve reel sektörün finansmanına önemli katkılar sunduğunu belirtti.

        REKLAM

        Özdemir, Ziraat Katılım’ın katılım bankacılığını yalnızca bir finansman modeli olarak değil, üretimi, ticareti ve istihdamı önceleyen bir kalkınma yaklaşımı olarak ele aldığını ifade ederek, "Güçlü kamu desteğimiz, yaygın hizmet ağımız ve sağlam finansal yapımızla KOBİ’ler başta olmak üzere reel sektörün her zaman yanında olduk. Son dönemde hayata geçirdiğimiz ürün ve iş birlikleriyle faizsiz finansmana erişimi daha da yaygınlaştırıyoruz" dedi.

        Özdemir ayrıca, KGF desteğiyle hayata geçirilen Katılım Finans Kefalet Destek Programı’nın Ziraat Katılım’ın sürdürülebilir büyüme, reel sektör odaklı finansman ve katılım finans ekosistemini derinleştirme hedefleriyle bire bir örtüştüğüne dikkat çekti.

        Özdemir, "Bu programla birlikte KOBİ’lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırırken, yatırımı ve üretimi destekleyen güçlü bir finansman zemini oluşturuyoruz. Ziraat Katılım olarak önümüzdeki dönemde de katılım finansmanında derinliği artıracak yeni ürün ve iş birliklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

        MÜSİAD: FİNANSAMANA ERİŞİM EN ÖNEMLİ PROBLEM

        MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise konuşmasında, iş dünyası ile her yıl düzenli olarak yaptıkları ekonomik değerlendirme sonuçlarına göre en önemli problemin finansmana erişim olduğunu dile getirdi.

        Bu verilerin kendilerine bir sorumluluk yüklediğini belirten Özdemir, "İş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşu olmanın getirdiği refleksle; reel sektörün sesini, taleplerini ve ihtiyaçlarını doğrudan kamu kurumlarımızla paylaştık, istişare ettik ve çözüm yolları üzerinde birlikte çalıştık. Bugün burada tanıttığımız Katılım Finans Kefalet Destek Programı, işte bu istişare sürecinin somut bir çıktısıdır" diye konuştu.

        Özdemir, programın yalnızca MÜSİAD Üyelerine değil tüm reel sektöre yönelik olduğunun altını çizdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        New York buz kesti

        (AA) - ABD'nin New York kentinde etkili olan yoğun kar yağışı ve dondurucu soğuklar sonrası Hudson Nehri'nin bazı bölümleri kısmen dondu. Nehir üzerinde buz kütleleri oluştu.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        En düşük emekli aylığı farkının ödeneceği tarih belli oldu
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Araç servisinden akıl almaz dolandırıcılık!
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        Beşiktaş'ın Konyaspor 11'i
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Bardakla darp edildi! Gözünü kaybetti
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        18 il için sarı kod! Sağanak yağmur, kar yağışı
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Kısmi emeklilikte eşitlik
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        Fatih Ürek, hayatını kaybetti
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        ABD basını: ABD, pazar günü saldırabilir
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        "Büyük bir armada İran'a doğru gidiyor"
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Bir anda oldu! Kar kütlesi canına mal oldu
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        Venezuela'da genel af çıkıyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!
        Jhon Duran'ın yeni adresini duyurdular!