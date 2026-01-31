Reel sektöre faizsiz finansman desteği
Kredi Garanti Fonu (KGF) ile Ziraat Katılım Bankası A.Ş. iş birliğiyle Katılım Finans Kefalet Destek Programı hayata geçirildi. Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde organize edilen program kapsamında, yüzde 80 kefalet oranı ve 7.5 milyar TL KGF kefaleti ile Ziraat Katılım tarafından toplam 9.375 milyar TL'lik finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor. Program ile reel sektörün faizsiz finansmana erişiminin sağlanması, üretim ve istihdamın desteklenmesi amaçlanıyor
Kredi Garanti Fonu (KGF) ve Ziraat Katılım Bankası A.Ş. iş birliğiyle, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) öncülüğünde hayata geçirilen Katılım Finans Kefalet Destek Programı, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Kuleleri’nde düzenlenen imza ve tanıtım töreniyle kamuoyuna duyuruldu.
Katılım Finans Kefalet Destek Programı, reel sektöre faizsiz finansman imkânı sunuyor. Program ile reel sektörün faizsiz finansmana erişiminin sağlanması, üretim ve istihdamın desteklenmesi amaçlanıyor.
Katılım Finans Kefalet Destek Programı’nın ilk diliminde yüzde 80 kefalet oranı ve 7.5 milyar TL KGF kefaleti ile Ziraat Katılım tarafından toplam 9.375 milyar TL’lik finansman hacmi oluşturulması hedefleniyor.
Program kapsamında kullanılacak olan finansmanlar arsa ve bina yatırımları hariç olmak üzere yatırım ve işletme harcamalarının finansmanında kullanılacak.
KGF'DEN 1.7 TRİLYON TL KEFALET
Finansman modelinin katılım finans ilkelerine uygun, şeffaf ve sürdürülebilir olduğunu ifade eden Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkanı Erdoğan Özegen, KGF’nin bugüne kadar 611 binden fazla firmaya 1 trilyon 702 milyar TL krediye kefalet sağladığını hatırlattı.
KGF’nin yalnızca bir teminat kurumu değil, reel sektör için stratejik bir kalkınma ortağı olduğunu belirten Özegen, iş birliğinin ülke ekonomisine hayırlı olmasını temenni etti.
"FAİZSİZ FİNANSMAN YAYGINLAŞIYOR"
Ziraat Katılım Bankası Genel Müdürü Metin Özdemir de, konuşmasında Ziraat Katılım’ın Türkiye’nin ilk kamu katılım bankası olarak sektörde öncü bir rol üstlendiğini vurguladı. 2025 yılı itibarıyla kuruluşunun 10. yılını kutlayan bankanın, geçen on yıllık süreçte katılım bankacılığının gelişimine ve reel sektörün finansmanına önemli katkılar sunduğunu belirtti.
Özdemir, Ziraat Katılım’ın katılım bankacılığını yalnızca bir finansman modeli olarak değil, üretimi, ticareti ve istihdamı önceleyen bir kalkınma yaklaşımı olarak ele aldığını ifade ederek, "Güçlü kamu desteğimiz, yaygın hizmet ağımız ve sağlam finansal yapımızla KOBİ’ler başta olmak üzere reel sektörün her zaman yanında olduk. Son dönemde hayata geçirdiğimiz ürün ve iş birlikleriyle faizsiz finansmana erişimi daha da yaygınlaştırıyoruz" dedi.
Özdemir ayrıca, KGF desteğiyle hayata geçirilen Katılım Finans Kefalet Destek Programı’nın Ziraat Katılım’ın sürdürülebilir büyüme, reel sektör odaklı finansman ve katılım finans ekosistemini derinleştirme hedefleriyle bire bir örtüştüğüne dikkat çekti.
Özdemir, "Bu programla birlikte KOBİ’lerimizin finansmana erişimini kolaylaştırırken, yatırımı ve üretimi destekleyen güçlü bir finansman zemini oluşturuyoruz. Ziraat Katılım olarak önümüzdeki dönemde de katılım finansmanında derinliği artıracak yeni ürün ve iş birliklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
MÜSİAD: FİNANSAMANA ERİŞİM EN ÖNEMLİ PROBLEM
MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ise konuşmasında, iş dünyası ile her yıl düzenli olarak yaptıkları ekonomik değerlendirme sonuçlarına göre en önemli problemin finansmana erişim olduğunu dile getirdi.
Bu verilerin kendilerine bir sorumluluk yüklediğini belirten Özdemir, "İş dünyasını temsil eden sivil toplum kuruluşu olmanın getirdiği refleksle; reel sektörün sesini, taleplerini ve ihtiyaçlarını doğrudan kamu kurumlarımızla paylaştık, istişare ettik ve çözüm yolları üzerinde birlikte çalıştık. Bugün burada tanıttığımız Katılım Finans Kefalet Destek Programı, işte bu istişare sürecinin somut bir çıktısıdır" diye konuştu.
Özdemir, programın yalnızca MÜSİAD Üyelerine değil tüm reel sektöre yönelik olduğunun altını çizdi.