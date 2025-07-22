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        Haberler Dünyadan Reese Witherspoon'un kızı Ava Phillippe ilk başrolünü kaptı - magazin haberleri

        Reese Witherspoon'un kızı Ava Phillippe ilk başrolünü kaptı

        19 yıl önce ayrılan Reese Witherspoon ve Ryan Phillippe çiftinin kızı Ava Phillippe, ebeveynlerinin izinden giderek oyuncu oldu. Ava, ilk başrolünü kaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 14:40 Güncelleme: 22.07.2025 - 14:40
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        İlk başrolünü kaptı
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        Reese Witherspoon'un kızı, annesinin izinden giderek ilk başrolünü kaptı. Reese Witherspoon ile eski eşi Ryan Philippe'nin 25 yaşındaki kızı Ava Phillippe, daha önce 'Doctor Odyssey' ve R'ansom Canyon' dizilerinde küçük rollerde oynamıştı. Ancak genç yıldız, 'Laura Dean Keeps Breaking Up With Me'de başrol oyuncusu olacak.

        Hollywood Reporter, senaryonun Mariko Tamaki'nin çok satan çizgi romanından uyarlandığını duyurdu. Projeyi 'I Wish You All The Best'in yönetmeni Tommy Dorfman yönetecek.

        Hikâye, Phillippe'in canlandırdığı Laura'nın okulun en popüler kızı ve Freddie'nin hayalindeki kız olduğu bir lisede geçiyor. Laura Dean sürekli Freddie'den ayrılır, barışır. Hikâye, Freddie'nin en iyi arkadaşlarının ve bir medyumun yardımıyla zehirli ilişkisini bitirme ve öz sevgisini yeniden kazanma cesaretini bulma yolculuğunu konu alıyor.

        1999'da evlenen Reese Witherspoon ve Ryan Philippe çifti, 2006'da ayrıldı. Çiftin Ava'nın yanı sıra 21 yaşında Deacon adında bir oğlu var

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        #Ava Phillippe
        #Reese Witherspoon
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