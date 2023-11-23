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        Haberler Ekonomi Para Reeskont kredilerinde faiz sabit tutuldu - Para Haberleri

        Reeskont faizi sabit tutuldu

        İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde iskonto oranı azami yüzde 25.93'te sabit tutuldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 15:02 Güncelleme: 23.11.2023 - 15:02
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        Reeskont faizi sabit tutuldu
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        TCMB İhracat ve Döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde iskonto oranı ilgili açıklamada bulundu.

        Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "İhracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde iskonto oranı azami yüzde 25.93’te sabit tutulmuştur.

        21 Temmuz 2023 ve 12 Eylül 2023 tarihlerinde ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredisi günlük kullanım limitinde yapılan güncellemelerle günlük limitler önceki düzeyine göre toplamda 10 kat artırılarak 3 milyar TL seviyesine yükseltilmişti.

        Ayrıca, reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulu kaldırılmış ve reeskont kredi vadesi boyunca verilen döviz almama taahhüdünden, ithalat ödemeleri kapsamındaki döviz alımları istisna tutulmuştu.

        Bu düzenlemeyle TCMB, ihracatçı firmaların finansmana erişimini ve finansman koşullarını desteklemeye devam etmektedir."

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