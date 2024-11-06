Referandumdan 'evet' çıktı: Katar'da seçimler kaldırıldı Körfez ülkesi Katar, 2003 yılında bir referandumla kabul edilen ancak 2021 yılına kadar yapılmayan Şura Konseyi, yani parlamento seçimlerini yine bir referandumla kaldırdıklarını duyurdu. Katar Emirliği, Şura Konseyi üyelerinin seçilme değil atama yoluyla görev alacaklarını açıkladı.

Habertürk Giriş: 06.11.2024 - 16:48 Güncelleme: 06.11.2024 - 16:48 facebook

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