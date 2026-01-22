Reges Elektrik ile Enercon arasında türbin anlaşması
Reges Elektrik, rüzgar enerjisindeki ilk yatırımını hayata geçireceğini açıkladı. Reges Elektrik, Kırşehir'de inşa edilecek Demirli Rüzgar Enerji Santrali (RES) için, küresel rüzgar türbini üreticilerinden Enercon ile türbin tedarik anlaşması imzaladı
Reges Elektrik ile anlaşması kapsamında Enercon, Demirli RES projesinde kullanılmak üzere her biri 7 MW gücünde olan 10 adet E-175 EP5 E2 rüzgar türbini tedarik edecek. Toplam 70 MW kurulu güce sahip olacak proje, Reges Elektrik’in rüzgar enerjisi alanındaki ilk yatırımı olma özelliğini taşıyor. Anlaşma, Reges Elektrik’in İstanbul’daki merkez ofisinde düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazandı.
Firmadan yapılan açıklamaya göre Demirli RES yatırımıyla birlikte Reges Elektrik, mevcut faaliyet alanlarını yenilenebilir enerji üretimiyle genişletecek.
Projede tercih edilen Enercon E-175 EP5 E2 modeli Türkiye pazarında ilk kez kullanılacak.
"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"
Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Reges Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal, şunları kaydetti: “Bu anlaşma, Reges Elektrik’in rüzgar enerjisindeki ilk yatırımı olması açısından bizim için önemli bir dönüm noktası. Enercon ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, yüksek verimliliğe sahip ve geleceğe dönük teknolojilerle yenilenebilir enerji portföyümüzü büyütme vizyonumuzla birebir örtüşüyor. Demirli Rüzgar Enerji Santrali’ni hayata geçirmekten ve Türkiye’nin enerji dönüşümüne güçlü bir iş ortağıyla katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bu projenin önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığımız yeni rüzgar yatırımları için de referans niteliği taşıyacağına inanıyoruz.”
Demirli Rüzgar Enerji Santrali’nin çevresel ve ekonomik etkilerine de değinen Mustafa Ünal, şu değerlendirmede bulundu:
“Demirli Rüzgar Enerji Santrali’nin faaliyete geçmesiyle birlikte, yıllık yaklaşık 80 bin ton CO₂ eşdeğeri sera gazı emisyonunun önlenmesini hedefliyoruz. Projenin ilk 10 yılında yaklaşık 23 milyon ABD doları katkı payı, 25 yıllık proje ömrü boyunca ise yaklaşık 20 milyon ABD doları şebeke kullanım ücreti öngörülüyor. Tüm bu kalemler dikkate alındığında, Demirli RES’in ülkeye doğrudan yaklaşık 45 milyon dolarlık ekonomik katkı sağlaması bekleniyor. Bu yatırımın yalnızca temiz enerji üretimiyle değil, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla da sürdürülebilir kalkınmaya güçlü bir katkı sunduğunu düşünüyoruz.”