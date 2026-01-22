Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 12.701,16 %-0,21
        DOLAR 43,2871 %-0,02
        EURO 50,7641 %0,29
        GRAM ALTIN 6.718,84 %0,00
        FAİZ 35,12 %-0,20
        GÜMÜŞ GRAM 130,03 %0,82
        BITCOIN 89.966,00 %-0,24
        GBP/TRY 58,1889 %0,02
        EUR/USD 1,1704 %0,16
        BRENT 64,34 %-1,38
        ÇEYREK ALTIN 10.985,31 %0,00
        Haberler Ekonomi Enerji Reges Elektrik ile Enercon arasında türbin anlaşması - Enerji Haberleri

        Reges Elektrik ile Enercon arasında türbin anlaşması

        Reges Elektrik, rüzgar enerjisindeki ilk yatırımını hayata geçireceğini açıkladı. Reges Elektrik, Kırşehir'de inşa edilecek Demirli Rüzgar Enerji Santrali (RES) için, küresel rüzgar türbini üreticilerinden Enercon ile türbin tedarik anlaşması imzaladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2026 - 15:33 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Reges Elektrik ile Enercon arasında türbin anlaşması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Reges Elektrik ile anlaşması kapsamında Enercon, Demirli RES projesinde kullanılmak üzere her biri 7 MW gücünde olan 10 adet E-175 EP5 E2 rüzgar türbini tedarik edecek. Toplam 70 MW kurulu güce sahip olacak proje, Reges Elektrik’in rüzgar enerjisi alanındaki ilk yatırımı olma özelliğini taşıyor. Anlaşma, Reges Elektrik’in İstanbul’daki merkez ofisinde düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazandı.

        Firmadan yapılan açıklamaya göre Demirli RES yatırımıyla birlikte Reges Elektrik, mevcut faaliyet alanlarını yenilenebilir enerji üretimiyle genişletecek.

        Projede tercih edilen Enercon E-175 EP5 E2 modeli Türkiye pazarında ilk kez kullanılacak.

        "BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

        Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Reges Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal, şunları kaydetti: “Bu anlaşma, Reges Elektrik’in rüzgar enerjisindeki ilk yatırımı olması açısından bizim için önemli bir dönüm noktası. Enercon ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, yüksek verimliliğe sahip ve geleceğe dönük teknolojilerle yenilenebilir enerji portföyümüzü büyütme vizyonumuzla birebir örtüşüyor. Demirli Rüzgar Enerji Santrali’ni hayata geçirmekten ve Türkiye’nin enerji dönüşümüne güçlü bir iş ortağıyla katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bu projenin önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığımız yeni rüzgar yatırımları için de referans niteliği taşıyacağına inanıyoruz.”

        Demirli Rüzgar Enerji Santrali’nin çevresel ve ekonomik etkilerine de değinen Mustafa Ünal, şu değerlendirmede bulundu:

        “Demirli Rüzgar Enerji Santrali’nin faaliyete geçmesiyle birlikte, yıllık yaklaşık 80 bin ton CO₂ eşdeğeri sera gazı emisyonunun önlenmesini hedefliyoruz. Projenin ilk 10 yılında yaklaşık 23 milyon ABD doları katkı payı, 25 yıllık proje ömrü boyunca ise yaklaşık 20 milyon ABD doları şebeke kullanım ücreti öngörülüyor. Tüm bu kalemler dikkate alındığında, Demirli RES’in ülkeye doğrudan yaklaşık 45 milyon dolarlık ekonomik katkı sağlaması bekleniyor. Bu yatırımın yalnızca temiz enerji üretimiyle değil, ekonomik ve çevresel boyutlarıyla da sürdürülebilir kalkınmaya güçlü bir katkı sunduğunu düşünüyoruz.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Uygulama noktasında alkollü sürücünün otomobilinin çarptığı polis, 19 ay sonra şehit oldu

        Olay, 19 Haziran 2024 tarihinde gece saatlerinde Diyarbakır ili Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'nda meydana geldi. Trafik uygulaması yapan polis ekipleri, Aykut Şahmeran'ın kullandığı 55 AIG 71 plakalı otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, uygulama noktasında görevli trafik polis...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        "Türkiye'nin yolu da bahtı da hamdolsun açıktır"
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını açıkladı
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        Bıçak kırılınca tornavida ile eşine kıymıştı! Caniye en ağır ceza!
        İspanya'da bir tren kazası daha
        İspanya'da bir tren kazası daha
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        TCMB rezervleri ilk kez 200 milyar doları aştı
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        İstinaftan Minguzzi cinayeti kararı!
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Merz: Sadece gücün geçerli olduğu bir dünya tehlikeli
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Karı koca çifti öldürmüştü... Cinayeti anlattı!
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        Gazze Barış Kurulu için imzalar atıldı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        En büyük 30 ekonominin yaşlı nüfus oranı
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        "Kolay gelsin" diyerek kuyumcuyu soydu! Kadın müşteri dehşeti yaşadı...
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        ABD'li finans devi altın tahminini yükseltti
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Abraham'ın yerine formül aranıyor!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        Sevgilisini öldürdüğü iddia ediliyor... Genç kadından şaşırtan savunma!
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        PKK'nın tüneli Tişrin'de çöktü
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        Hidrojen yakıtlı trenler için imzalar atıldı
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        İşte Fenerbahçe'nin Aston Villa 11'i!
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        2025'te konutta tarihi rekor! Ev fiyatları altın karşısında eridi
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        Bilime göre işte uzun ömür için en iyi egzersiz
        "Galatasaray iyi savaştı!"
        "Galatasaray iyi savaştı!"