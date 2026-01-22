Reges Elektrik ile Enercon arasında türbin anlaşması

Reges Elektrik ile anlaşması kapsamında Enercon, Demirli RES projesinde kullanılmak üzere her biri 7 MW gücünde olan 10 adet E-175 EP5 E2 rüzgar türbini tedarik edecek. Toplam 70 MW kurulu güce sahip olacak proje, Reges Elektrik’in rüzgar enerjisi alanındaki ilk yatırımı olma özelliğini taşıyor. Anlaşma, Reges Elektrik’in İstanbul’daki merkez ofisinde düzenlenen imza töreniyle resmiyet kazandı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Demirli RES yatırımıyla birlikte Reges Elektrik, mevcut faaliyet alanlarını yenilenebilir enerji üretimiyle genişletecek.

Projede tercih edilen Enercon E-175 EP5 E2 modeli Türkiye pazarında ilk kez kullanılacak.

"BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI"

Anlaşmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Reges Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ünal, şunları kaydetti: “Bu anlaşma, Reges Elektrik’in rüzgar enerjisindeki ilk yatırımı olması açısından bizim için önemli bir dönüm noktası. Enercon ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, yüksek verimliliğe sahip ve geleceğe dönük teknolojilerle yenilenebilir enerji portföyümüzü büyütme vizyonumuzla birebir örtüşüyor. Demirli Rüzgar Enerji Santrali’ni hayata geçirmekten ve Türkiye’nin enerji dönüşümüne güçlü bir iş ortağıyla katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz. Bu projenin önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi planladığımız yeni rüzgar yatırımları için de referans niteliği taşıyacağına inanıyoruz.”