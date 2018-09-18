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Reha Muhtar, ikizlerinin velayetini kazandı

Oyuncu Deniz Uğur’un eski eşi gazeteci Reha Muhtar’a, ikiz çocuklarının velayeti almak için açtığı dava reddedildi. İkiz çocukların velayetinin babalarında kalmasının devamına karar veren mahkeme, kararla birlikte Deniz Uğur’un çocuklarla vakit geçireceği günlerin arttırılmasına hükmetti

18.09.2018 - 16:43 | Güncelleme:



İHA'nın haberine göre;  Oyuncu Deniz Uğur'un eski eşi gazeteci Reha Muhtar'a ikiz çocuklarının velayeti almak için açtığı dava yaklaşık 2 yıl sonra karara bağlandı. İstanbul 6. Aile Mahkemesinde görülen duruşmada Deniz Uğur ve Reha Muhtar ile avukatları hazır bulundu. Gizli yapılan duruşmada kararını açıklayan mahkeme, Deniz Uğur’un talebini reddederek velayetin baba Reha Muhtar’da kalmasına karar verdi. Mahkeme kararla birlikte çocukların anne Deniz Uğur’la geçirdiği zamanın da arttırılmasını hükmetti.

“Çocuklarım neredeyse yarı yarıya bir zamanda benimle olabilecek”

Davanın ardından kısa bir açıklama yapan Deniz Uğur, “Benim istediğim şahsi münasebetin yeniden düzenlenmesiydi. Reha beyin kötü bir baba olduğunu asla söylemedim, söylemem. Karar bu şekilde düzenlendi. Çocuklarım neredeyse yarı yarıya bir zamanda benimle olabilecek. Bu benim mağduriyetimi ortandan kaldıracak. Bu davayı açmadaki asıl ama buydu. Bu nedenle çok mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Hepimizi mutlu edecek bir sonuç çıktı" ifadelerini kullandı.

“Çocuklar yaz tatillerinde yarı yarıya bizde kalacak”

Kararla birlikte velayet babada devam edeceğin sözlerine ekleyen Deniz Uğur “Ama çocuklar yaz tatillerinde yarı yarıya bizde kalacak. Bazen hafta içi bende bazen hafta sonu bende şeklinde. Kimseyi mağdur etmeyecek şekilde bir düzenleme yaptı mahkeme. Çocuklar mahkemenin bitmiş olmasına çok sevinecek. Türk adaletine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“Bugün ilk defa konuşacağım”

Çocukların psikolojik gelişimi açısından bugüne kadar konuşmadığını aktaran Muhtar ise, “Bugün ilk defa konuşacağım. Mahkeme tarafından çocukların en fazla yararına olacak şekilde düzenlemenin uygun görüldüğü için yüce mahkemeye çocuklarım adına teşekkür ediyorum" dedi.

“Çocuklar, hem annenin hem de babanın güvenini ve sıcaklığını hissedecekler”

Mahkemenin velayetin babada kalmasının devamına karar verdiğini vurgulayan Muhtar, “Mahkeme anne ve babanın kişisel görülmenin aynı şekilde devam etmesini, şahsi ilişkilerde 12’ye 18 gün şeklinde anne ve babada kalmasına kara verdi. Çocuklar, hem annenin sıcaklığını güvenini hissedecekler hem de babanın güvenini ve sıcaklığını hissedecekler” diye konuştu.

Açıklamaların ardından Uğur ve Muhtar adliyeden ayrıldı.

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