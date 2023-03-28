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Haberler Magazin Reha Özcan, Dünya Tiyatrolar Günü'nde öğrenciler için sahneye çıktı - Magazin haberleri
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Reha Özcan, Dünya Tiyatrolar Günü'nde öğrenciler için sahneye çıktı

Ünlü oyuncu Reha Özcan, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü dolayısıyla 'Bir Garip Orhan Veli' adlı müzikal eseri sahneledi

Reha Özcan, Dünya Tiyatrolar Günü'nde öğrenciler için sahneye çıktı - Magazin haberleri
AA

Oyunda ortaokul öğrencileriyle buluşan Reha Özcan, şair Orhan Veli Kanıkın sevilen şiirlerini müzik ve dans eşliğinde yorumladı.

Özcan, yaptığı açıklamada oyunu uzun süredir sahnelediğini ve eserin birkaç kez değişime uğradığını belirterek, "Pandemiden sonra hayat değiştiği gibi sahne düzeni de değişmek zorundaydı. Biz de o şekilde tedbirlerimizi alarak bu oyunu bir müzikale çevirdik" dedi.

"ONUNLA YOLCULUK YAPTIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Orhan Veli'nin Türkçe'yi çok iyi ve sade kullandığını vurgulayan Reha Özcan, "Onunla yolculuk yaptığım ve 27 Mart'ta genç arkadaşların karşısında, onun şiirlerini yorumlayıp oynadığım için çok mutluyum" şeklinde konuştu.

Özcan, Orhan Veli'nin kişiliği ve şiir tarzına da değinerek, "Çocukların ve sokakta çok fazla şiirle ilgilenmeyenlerin bile anlayacağı şiirler yazmış bir 'Birinci Yenici' (Garip Akımı). Meseleleri kimseyi incitmeden hakkaniyet doğrultusunda anlatmış ve toplumda bunun karşılığını bulmuş" ifadelerini kullandı.

Murathan Mungan'ın kaleme aldığı oyunun müziklerini Nejat Dimili ile Cem İdiz, ışık düzenlemesini ise Hakan Doğan yaptı.

Eserde Nejat Dimili, Melike Çetin ve Alpay Vuraldan oluşan orkestra da sahnede yer aldı.

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