        Rekabet cezalarının alt sınırı 302 bin 484 lira olarak belirlendi

        Rekabet Kurumu, 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olacak rekabet ihlallerinde uygulanan idari para cezası alt sınırını 302 bin 484 TL olarak belirledi

        12.12.2025 - 07:34
        Rekabet Kurumu, rekabet ihlallerinde uygulanan idari para cezalarının alt sınırını 2026 yılı için 302.484,86 TL olarak belirledi.

        Yeni tutar, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde ilan edilen yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı esas alınarak hesaplandı.

        Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 16. maddesi uyarınca belirlenen idari para cezası alt sınırı, 1 Ocak 2026'dan 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olacak.

        Tebliğ, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girerken, uygulamadan Rekabet Kurumu Başkanı sorumlu olacak.

