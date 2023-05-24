Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı

Rekabet Kurulu, bazı devralma işlemlerine onay verdi

Rekabet Kurulu bazı devralma işlemlerini onayladı
AA

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen ihale doğrultusunda Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'nin Antalya Havalimanı bünyesinde yeni imtiyaz döneminde sahip olacağı akaryakıt ikmal ve depolama tesislerinin inşası ve işletilmesi haklarının Potas Akdeniz Akaryakıt Dağıtım AŞ'ye devredilmesi işlemine koşullu izin verilmesini uygun buldu.

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurul, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilen ihale doğrultusunda Fraport TAV Antalya Yatırım Yapım ve İşletme AŞ'nin Antalya Havalimanı bünyesinde yeni imtiyaz döneminde sahip olacağı akaryakıt ikmal ve depolama tesislerinin inşası ve işletilmesi haklarının Potas Akdeniz Akaryakıt Dağıtım AŞ'ye devredilmesi işlemine koşullu izin verilmesini uygun buldu.

Joy Global S.A.C.'ın paylarının belli bir oranının devralınması suretiyle ortak kontrolünün Mitsui&Co. Ltd. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

HAVELSAN Hava Elektronik San. ve Tic. AŞ tarafından Asisguard Savunma San. Tic. AŞ'nin kontrolünün devralınması işleminin izne tabi olmadığı değerlendirildi.

Cvent Holding Corp'un tek kontrolünün Capstone Borrower Inc. aracılığıyla Blackstone Inc. tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Cybereason Inc.'in tek kontrolünün SoftBank Group Corp. tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

Diversey Holdings Ltd'nin tek kontrolünün Olympus Water Holdings IV, LP aracılığıyla Platinum Equity Group tarafından devralınması işlemine izin verilmesi kararlaştırıldı.

Stablex Bilişim Teknoloji AŞ'nin tek kontrolünün Ak Yatırım Menkul Değerler AŞ tarafından devralınması işlemi onaylandı.

Borusan Araç Pazarlama Tic. Ltd. Şti'nin tek kontrolünün Borusan Oto Servis ve Ticaret AŞ tarafından devralınması işlemine izin verildi.

Yemsel Tavukçuluk Hayvancılık Yem Hammaddeleri San. ve Tic. AŞ'nin hisselerinin tamamının Şenpiliç Gıda Sanayi AŞ tarafından devralınması işlemine izin verilmesi uygun bulundu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AB bireysel yatırımcılara daha cazip olmaya çalışıyor
İŞ-YAŞAM AB'den yatırım düzenleme paketi
Bahçıvan: "Üniversite-sanayi iş birliği yetersiz"
İŞ-YAŞAM "Üniversite-sanayi iş birliği yetersiz"
ECB Başkanı Lagarde: "ECB, yüksek enflasyonla mücadelede kararlı"
İŞ-YAŞAM "ECB, yüksek enflasyonla mücadelede kararlı"
Yönetim kadrosunda kadın sayısı fazlaysa karlılık artıyor
İŞ-YAŞAM Kadın yönetici karlılığı artırıyor
100 çocuk Kültürel Miras Elçisi olacak
İŞ-YAŞAM 100 çocuk Kültürel Miras Elçisi olacak
Dolar/TL, 19,88 seviyesinden işlem görüyor 
İŞ-YAŞAM Dolar/TL, 19,88 seviyesinde
İnşaat ve perakendede güven arttı
İŞ-YAŞAM İnşaat ve perakendede güven arttı
İngiltere'de enflasyon nisanda beklenenden az geriledi 
İŞ-YAŞAM İngiltere'de enflasyon beklenenden az geriledi 
Reel kesim güveni son 1 yılın zirvesinde
İŞ-YAŞAM Reel kesim güveni son 1 yılın zirvesinde
İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı arttı
İŞ-YAŞAM Sanayide kapasite kullanım oranı arttı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.