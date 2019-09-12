Rekabet Kurulu tarafından Göksu Seyahat ve Taşımacılık A.Ş.’nin tek kontrolünün Flixmobility GmbH tarafından devralınması işlemine izin verildi. Böylece ünlü taşımacılık firması Kamil Koç, Flixmobility bünyesine geçti.

1926’da kurulan Kamil Koç'un bin araçlık filosu, 4 bin çalışanı bulunuyor. Yılda 17 milyon yolcuya hizmet veren Kamil Koç ayrıca şehir içi personel taşımacılık alanında da faaliyet gösteriyor. Kamil Koç, 2013 yılında sermaye şirketi Actera Group'a satılmıştı.

100 MİLYONU AŞKIN İNSANA HİZMET VERDİ

2011 yılında Almanya merkezli kurulan Flixmobility, Avrupa ve ABD'de Flixbus adıyla hizmet veriyor. İnternet sitesinde yer alan bilgiye göne 2013 yılında kurulan FlixBus, bugüne kadar 100 milyondan fazla insana hizmet verdi. Avrupa’nın en büyük şehirlerarası otobüs ağını oluşturan FlixBus, 2015 yılında, Fransa, İtalya, Danimarka, Hollanda, Hırvatistan’da uzun mesafe güzergahları ve Norveç, İspanya ve İngiltere’ye sınır ötesi hizmetler sunmaya başladı.