Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.107,42 %0,38
        DOLAR 33,0926 %0,25
        EURO 36,0940 %0,29
        GRAM ALTIN 2.598,58 %1,12
        FAİZ 41,31 %1,55
        GÜMÜŞ GRAM 32,89 %0,98
        BITCOIN 63.733,00 %-0,07
        GBP/TRY 42,9237 %0,19
        EUR/USD 1,0897 %0,03
        BRENT 83,70 %-1,36
        ÇEYREK ALTIN 4.248,68 %1,12
        Haberler Ekonomi Emlak Rekabet Kurulu'nda 12 hazır beton üreticisi firmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı - Emlak Haberleri

        Rekabet Kurulu'nda 12 hazır beton üreticisi firmanın sözlü savunma toplantısı yapıldı

        Rekabet Kurulu'nda, Ankara ve Kırıkkale'de faaliyet gösteren hazır beton üreticileri hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 14:42 Güncelleme: 16.07.2024 - 14:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beton üreticileri sözlü savunma verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlığında, Kurumun merkez binasında yapıldı.

        Haklarında soruşturma açılan ve Ankara'da faaliyet gösteren, Baştaş Hazır Beton Sanayi ve Ticaret AŞ, Birlik Hazır Beton ve Yapı AŞ, Efaş Beton İnşaat Malzemeleri Nakliye Emlak Reklamcılık Kırtasiye Turizm ve Ticaret Ltd Şti, Kolsan İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ, Limak Çimento Sanayi ve Ticaret AŞ, Limmer Beton İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ, Ozan Hazır Beton İnşaat Madencilik Nakliye Petrol Otomotiv Kuyumculuk Ticaret AŞ, SY Ankara Hazır Beton İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd Şti, Şerbetci İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ, Uğural İnşaat Turizm Petrol Sanayi ve Ticaret AŞ, Zirve Grup Hazır Beton İnşaat Petrol Madencilik Nakliyat Sanayi ve Ticaret AŞ ile Kırıkkale'de faaliyet gösteren Ezn Maden İmalat İnşaat Ltd Şti temsilcileri sözlü savunmalarını yaptılar.

        REKLAM

        Küle, hazır beton üreticilerinin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ilgili maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla soruşturma açıldığını ifade etti.

        Soruşturma heyeti temsilcisi ise soruşturmanın, Ankara ve Kırıkkale'de faaliyet gösteren hazır beton üreticilerinin, hazır beton satış fiyatını belirlemek, bölge ve müşteri paylaşımı yapmak üzere anlaşma ve bilgi değişimleri gerçekleştirmek suretiyle ilgili kanun maddesini ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açıldığını belirtti.

        Temsilci, soruşturma sürecinde yapılan inceleme, tespit ve değerlendirmeler sonucu, 10 firma tarafından satış fiyatını ve koşullarının belirlenmesi, bölge ve müşteri paylaşımı yapılması, satış fiyatının rakiple tespit edilmesi ve rekabete hassas bilgi değişiminde bulunulması suretiyle ilgili kanun maddesinin ihlal edildiğini ve bu firmalara idari para cezası uygulanabileceğini kaydetti.

        Temsilci, Kolsan İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret AŞ ile SY Ankara Hazır Beton İnşaat Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'nin ise ilgili kanun kapsamında ihlal teşkil eden herhangi bir eylemleri tespit edilmediğinden bu firmalar hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığı kanaatine ulaşıldığını bildirdi.

        REKLAM

        Konuşmaların ardından firmaların sözlü savunmaları alındı.

        Firmaların temsilcileri, soruşturmaya konu bulgunun üçüncü kişilerle yapılan iç yazışmalar olduğunu dile getirerek, idari para cezası verilmemesini talep ettiler.

        Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak.

        Karar, daha erken alınması durumunda Kurumun internet sitesinden duyurulacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        İntihar ihbarından cinayet soruşturmasına!
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        En düşük emekli aylığı belli oldu
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Mehmet 5 yaşındaydı... Öldüren piknik!
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Yurt dışı çıkış harcının yeni bedeli açıklandı
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Trump'a suikast girişimi: Aslında ne oldu?
        Yangını görüntüleyen kadın yaşamını yitirdi!
        Yangını görüntüleyen kadın yaşamını yitirdi!
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Hacıosmanoğlu, Habertürk'e konuştu
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Yıkım kararı için ilişki teklif etmişti! Hakim karşısında!
        Erzurum'daki selin yıkımı görüntülendi!
        Erzurum'daki selin yıkımı görüntülendi!
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        "Sürdürülebilirlik stratejimizin kalbinde yer alıyor"
        Geliş saati belli oldu!
        Geliş saati belli oldu!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Plajı boşaltın kavgasında kurşun yağmuru!
        Maskeyle gizlendi
        Maskeyle gizlendi
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        Ay'da ilk kez mağara keşfedildi
        İspanya'da dev kutlama
        İspanya'da dev kutlama
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        240 hane boşaltıldı! Elektrikler kesildi! Alevler 2. gününde!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Sivrisinek ısırıklarında yapılan bu hata ikinci enfeksiyon sebebi!
        Ferdi için flaş takas!
        Ferdi için flaş takas!
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        En kötü 10 yeme alışkanlığı! Vücuttaki iltihabı artırıyor
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!
        Saç telinizi suya koyun... Batıyorsa işte sebebi!