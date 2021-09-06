HABERTURK.COM

Rekabet Kurulu'nun, yeni binek otomobil ve hafif ticari araç üreticisi ve dağıtıcısı teşebbüsler hakkında yürütülen soruşturması sonuçlandı.

Söz konusu teşebbüslerin, ÖTV indirimi sonrasında birlikte hareket ederek fiyat artışına gittikleri ve mal arzını kısıtladıkları iddiasına ilişkin olarak alınan 24.06.2009 tarihli ve 09-30/637-150 sayılı Rekabet Kurulu kararının Danıştay 13'üncü Dairesinin 04.12.2019 tarihli ve 2018/3127 E. ve 2019/4094 K. sayılı kararı ile iptali üzerine 4054 sayılı Kanun’un 4'üncü maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespiti amacıyla yürütülen soruşturma tamamlandı.

Yapılan açıklamaya göre, Rekabet Kurulu'nca dosyanın müzakeresi sonucunda, Baylas Otomotiv A.Ş., Chevrolet Otomotiv Ticaret Ltd. Şti., Doğuş Otomotiv Servis ve Tic. A.Ş., Ford Otomotiv Sanayi A.Ş., Groupe PSA Otomotiv Pazarlama A.Ş., Honda Türkiye A.Ş., Hyundai Assan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., Mais Motorlu Araçlar İmal ve Satış A.Ş., Nissan Otomotiv A.Ş., Opel Türkiye Otomotiv Ltd. Şti., Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. ve Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. hakkında 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 16'ıncı maddesi uyarınca idari para cezası verilmesine yer olmadığına karar verildi.