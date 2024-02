Rekabet Kurumu, ramazan öncesi kırmızı et sektörünü radarına aldı Rekabet Kurumu Başkanı Küle, ramazan ayı öncesi kırmızı et sektörüne yönelik şikayetlerde artış görüldüğünü belirterek "Bu noktada vatandaşlarımızın uygun fiyatlarla et ve et ürünlerine ulaşabilmesi amacıyla üzerimize düşeni yapacağız" dedi

Anadolu Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 12:51 Güncelleme: 27.02.2024 - 12:51 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL