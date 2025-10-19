Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.208,76 %-1,56
        DOLAR 41,9207 %0,17
        EURO 48,9065 %-0,21
        GRAM ALTIN 5.727,34 %-1,65
        FAİZ 40,62 %0,05
        GÜMÜŞ GRAM 69,89 %-4,21
        BITCOIN 106.738,00 %-0,31
        GBP/TRY 56,3083 %0,06
        EUR/USD 1,1655 %-0,27
        BRENT 61,29 %0,38
        ÇEYREK ALTIN 9.364,20 %-1,65
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Reklam Kurulu'ndan çocukları hedef alan reklamlara karşı denetim - İş-Yaşam Haberleri

        Reklam Kurulu'ndan çocukları hedef alan reklamlara karşı denetim

        Reklam Kurulu'nun, çocukları hedef alan ve onların algısal zaaflarını istismar eden reklam içeriklerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürdüğü, bu alandaki ihlallere karşı kararlı ve caydırıcı yaptırımlar uyguladığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2025 - 09:56 Güncelleme: 19.10.2025 - 09:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Reklam Kurulu'ndan çocukları hedef alan reklamlara karşı denetim
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesinin, ticari reklamların genel ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına uygun, doğru ve dürüst olması gerektiğini hükme bağladığı anımsatıldı.

        Aynı madde kapsamında, "Tüketiciyi aldatıcı, tecrübe ve bilgi noksanlığını istismar edici, can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve engellileri istismar edici" reklamların yapılamayacağının açıkça belirtildiği vurgulanan açıklamada, "Bu hükümlerin uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği ile reklamcılık faaliyetlerine ilişkin etik ve hukuki sınırlar detaylı biçimde belirlenmiştir. Reklam ve Tanıtım Faaliyetlerinde Esas İlkeler Yönetmeliği'nin 'Temel İlkeler' başlıklı maddesinde, reklamların genel ahlak ve kamu düzenine uygun olması, kişilik haklarını ihlal etmemesi, hasta, çocuk, yaşlı ve engellileri istismar edici ifadeler veya görüntüler içermemesi zorunluluğu getirilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

        REKLAM

        Açıklamada, aynı yönetmeliğin "Haksız Ticari Uygulamalar" başlıklı maddesinin de yaşları, deneyim eksiklikleri veya zihinsel, fiziksel zaafları nedeniyle özel korunmaya ihtiyaç duyan tüketici gruplarının ekonomik davranış biçimlerinin, bu grubun ortalama bir üyesi dikkate alınarak değerlendirilmesini esas aldığı belirtildi.

        Çocukların korunması, hukuki ve vicdani bir zorunluluk

        "Çocuklara Yönelik Reklamlar" başlıklı maddenin de çocukları etkileyen veya çocuklara yönelik hazırlanmış reklamlara özel hükümler içerdiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu kapsamda, çocukları tehlikeli durumlara yönlendiren, aşırı tüketime teşvik eden, gelişim düzeylerini istismar eden her türlü reklam faaliyeti yasaklanmıştır. Bu kurallara aykırı davranan reklam verenler, ajanslar veya mecra kuruluşları hakkında Reklam Kurulu tarafından, reklam durdurma, aynı yöntemle düzeltme, idari para cezası, gerekli görülmesi halinde üç aya kadar tedbiren durdurma yaptırımları uygulanabilmektedir. Aykırılığın internet ortamında gerçekleşmesi durumunda ise erişimin engellenmesi kararı alınabilmektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

        Açıklamada, Kurulun, çocukların korunmasına yönelik yürüttüğü denetimler kapsamında idari süreçleri yürütmeye kararlılıkla devam ettiği vurgulandı.

        Ticaret Bakanlığının, çocukların ticari istismardan korunmasını toplumsal sorumluluk alanının en önemli başlıklarından biri olarak gördüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kurul, çocukları hedef alan ve onların algısal zaaflarını istismar eden reklam içeriklerine karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor, bu alandaki ihlallere karşı kararlı ve caydırıcı yaptırımlar uyguluyor. Reklam faaliyetlerinde dürüstlük, toplumsal sorumluluk ve çocukların korunması, hem hukuki hem vicdani bir zorunluluktur. Ticaret Bakanlığı olarak çocukları hedef alan, gelişimlerini olumsuz etkileyen veya tüketim alışkanlıklarını istismar eden her türlü reklama karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Sıcaklık azalıyor, kuvvetli sağanak etkili oluyor!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Balıkesir'de kabus dolu saatler!
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Netanyahu 2026'da aday olma niyetini açıkladı
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        İşte bütün mesele bu
        İşte bütün mesele bu
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Bütün gün aynı şarkıyı mı söylüyorsunuz?
        Krallar neden mor giyer?
        Krallar neden mor giyer?
        Deplasmanın kralı!
        Deplasmanın kralı!
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        ABD basını: Putin Donetsk'i talep etti
        İsrail: Refah açılmayacak
        İsrail: Refah açılmayacak
        Tek teker şov 2 kişiyi yaraladı
        Tek teker şov 2 kişiyi yaraladı
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        Kara Kartal ağır yaralı!
        Kara Kartal ağır yaralı!
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum