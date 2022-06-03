Son zamanların en yüksek seviyelerine çıkan altın fiyatları merak ediliyor. Dün gram altın 985 TL seviyelerindeyken 3 Haziran Cuma günü itibarıyla 994 TL'yi bularak rekor tazeledi. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, canlı verilerle 3 Haziran Cuma kapalıçarşı altın alış ve satış fiyatları...

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