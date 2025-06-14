Rekortmen DJ Burak Yeter, yeni hedefini açıkladı

Türk DJ ve prodüktör Burak Yeter, 55 bin fit yükseğe çıkarak gerçekleştirdiği DJ performansıyla adını, Guinness Dünya Rekoru’na yazdırdı. İspanya’daki merkezden özel olarak tasarlanan kapsülle Stratosfer tabakasına yükselen Yeter, 1 saat boyunca kesintisiz müzik yaptı. Performansa ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. Ünlü DJ’in bu tarihi başarısı Guinness Dünya Rekorları tarafından 'Dünyanın en yüksek irtifada gerçekleştirilen DJ performansı' olarak tescillendi.

"UZAY HAYALİMDİ"

Rekor uçuşunun ardından açıklama yapan Burak Yeter, bu projenin çocukluk hayalinin bir parçası olduğunu söyledi. Yeter; "Uzay fikri küçüklük hayalimdi. Ufak yaşlardan beri astronot olmak istiyordum ama aile şartlarımdan dolayı inşaat mühendisi oldum. Daha sonra Antalya’da bir rap grubu kurduk ve DJ’lik yapmaya başladım. Hayallerimizin peşinden koşmaya devam ettim, uzay merakım hiç bitmedi" dedi.

Pandemi döneminde projeye zaman ayırma fırsatı bulduklarını anlatan Burak Yeter, şöyle devam etti: COVID başladığında çok ciddi bir zaman bulduk. O dönemde kapsülle ilgili tüm uzay firmalarına mail attık. Sadece İspanya’dan bir firma geri dönüş yaptı. Onlara uzayda müzik yapma hayalimizi anlattık. Ardından test uçuşlarına başladık. İlk irtifamız 5 bin fit’ti. Sonrasında 15 bin, 20 bin fit derken uçuşlarımızı sürdürdük.

REKLAM Burak Yeter, 8 Mayıs sabahı gerçekleşen rekor uçuşunun detaylarını da şöyle paylaştı: 8 Mayıs sabahı saat 03.00’te hazırlıklarımız başladı. Saat 06.00 sularında kapsülle 55 bin fit’e yükseldik. Guinness rekorlarına adımızı yazdırdık. Tam 1 saat boyunca, kesintisiz şekilde müzik yaptık. Şu an bile halen inanamıyorum, çok taze bir haber. Bundan sadece üç hafta önce gerçekleşti. Bu rekor denemesinin, kişisel bir hayalin ötesinde, evrensel bir mesaj taşıdığına dikkat çeken Burak Yeter; "Olmaz denilen bir şeyi başardığımızı düşünüyoruz. Guinness tarafı bizim için apayrı bir olay. Bu projeyle farkındalık sağlamak istedim. Müziğin evrensel olduğunu, sadece yeryüzünde değil, uzayda da var olabileceğini insanlara göstermek istedik. Güzel bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu. Rekor uçuşta kullanılan özel tasarımlı kapsülün müzelerde sergilenmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Burak Yeter; "Şu anda 12 müze, kapsülü sergilemek için talepte bulundu. Balonumuzu da Kapadokya’ya göndermeyi planlıyoruz. Orada farklı bir sepetle uçuşlara devam edeceğiz. Ancak bu kapsül çok özel olduğu için müzeye göndermemiz gerekecek. Eminim ki birçok kişi kapsülü görmek isteyecek. İçinde DJ setup’ı, oksijen tüpleri ve diğer ekipmanlar halen teşekküllü şekilde duruyor" dedi.