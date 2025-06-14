Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Rekortmen DJ Burak Yeter, yeni hedefini açıkladı

        Rekortmen DJ Burak Yeter, yeni hedefini açıkladı

        Dünyaca ünlü Türk DJ ve prodüktör Burak Yeter, 55 bin fit yükseklikte gerçekleştirdiği performansla Guinness Dünya Rekorları Kitabı'na adını yazdırdı. Yeter; "Hayallerimizin peşinden koştuk ve olmaz denileni başardık" dedi. Yeter, sıradaki hedefin ise 250 bin fit olduğunu söyledi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 18:30 Güncelleme: 14.06.2025 - 18:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Rekortmen Türk DJ, yeni hedefini açıkladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Türk DJ ve prodüktör Burak Yeter, 55 bin fit yükseğe çıkarak gerçekleştirdiği DJ performansıyla adını, Guinness Dünya Rekoru’na yazdırdı. İspanya’daki merkezden özel olarak tasarlanan kapsülle Stratosfer tabakasına yükselen Yeter, 1 saat boyunca kesintisiz müzik yaptı. Performansa ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kez paylaşıldı. Ünlü DJ’in bu tarihi başarısı Guinness Dünya Rekorları tarafından 'Dünyanın en yüksek irtifada gerçekleştirilen DJ performansı' olarak tescillendi.

        "UZAY HAYALİMDİ"

        Rekor uçuşunun ardından açıklama yapan Burak Yeter, bu projenin çocukluk hayalinin bir parçası olduğunu söyledi. Yeter; "Uzay fikri küçüklük hayalimdi. Ufak yaşlardan beri astronot olmak istiyordum ama aile şartlarımdan dolayı inşaat mühendisi oldum. Daha sonra Antalya’da bir rap grubu kurduk ve DJ’lik yapmaya başladım. Hayallerimizin peşinden koşmaya devam ettim, uzay merakım hiç bitmedi" dedi.

        Pandemi döneminde projeye zaman ayırma fırsatı bulduklarını anlatan Burak Yeter, şöyle devam etti: COVID başladığında çok ciddi bir zaman bulduk. O dönemde kapsülle ilgili tüm uzay firmalarına mail attık. Sadece İspanya’dan bir firma geri dönüş yaptı. Onlara uzayda müzik yapma hayalimizi anlattık. Ardından test uçuşlarına başladık. İlk irtifamız 5 bin fit’ti. Sonrasında 15 bin, 20 bin fit derken uçuşlarımızı sürdürdük.

        REKLAM

        Burak Yeter, 8 Mayıs sabahı gerçekleşen rekor uçuşunun detaylarını da şöyle paylaştı: 8 Mayıs sabahı saat 03.00’te hazırlıklarımız başladı. Saat 06.00 sularında kapsülle 55 bin fit’e yükseldik. Guinness rekorlarına adımızı yazdırdık. Tam 1 saat boyunca, kesintisiz şekilde müzik yaptık. Şu an bile halen inanamıyorum, çok taze bir haber. Bundan sadece üç hafta önce gerçekleşti.

        Bu rekor denemesinin, kişisel bir hayalin ötesinde, evrensel bir mesaj taşıdığına dikkat çeken Burak Yeter; "Olmaz denilen bir şeyi başardığımızı düşünüyoruz. Guinness tarafı bizim için apayrı bir olay. Bu projeyle farkındalık sağlamak istedim. Müziğin evrensel olduğunu, sadece yeryüzünde değil, uzayda da var olabileceğini insanlara göstermek istedik. Güzel bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

        Rekor uçuşta kullanılan özel tasarımlı kapsülün müzelerde sergilenmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Burak Yeter; "Şu anda 12 müze, kapsülü sergilemek için talepte bulundu. Balonumuzu da Kapadokya’ya göndermeyi planlıyoruz. Orada farklı bir sepetle uçuşlara devam edeceğiz. Ancak bu kapsül çok özel olduğu için müzeye göndermemiz gerekecek. Eminim ki birçok kişi kapsülü görmek isteyecek. İçinde DJ setup’ı, oksijen tüpleri ve diğer ekipmanlar halen teşekküllü şekilde duruyor" dedi.

        HEDEF 250 BİN FIT

        Burak Yeter, sıradaki hedefin ise 250 bin fit olduğunu söyleyerek, konuşmasını şu şekilde sonlandırdı: Şu an da stratosfer tabakasında müzik yaptık. Elbette gönlümüz tamamen dünya dışına çıkmaktan yana. Bunun için yeni bir roket sistemine ve yeni bir kapsüle ihtiyaç var. Mevcut kapsülle biraz daha yukarı çıkabiliriz ama 250 bin fit için yeni bir sistem geliştirmemiz gerekiyor. Bu hedefi 2028’e koyduk.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Burak Yeter
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        Netanyahu: İran'da her yeri vuracağız
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail'deki yıkım böyle görüntülendi
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran saldırıları sürüyor: En kötü senaryolar neler?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        İsrail-İran hattında son durum ne?
        Örümcek ağına düşen İran
        Örümcek ağına düşen İran
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        Tahran'da "İntikam Çağrısı" afişleri
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        ABD'li Senatör İsrail'in saldırısını kınadı
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Savunma bütçesi en yüksek ülkeler
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Başkent'te vahşet! Babasının boğazını kesti!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        Tüketiciye 30 günlük cayma hakkı
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        İntikam cinayeti! Aynı gün...
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        Çocuk sürücü kırmızı ışıkta öldürdü!
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        4 ayda 45 kiloya düştü! Hayatını babası kurtardı
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Kadının kafasını yere vurdu! Kasa sırasında dehşet!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!
        Milan ve Fiorentina, Immobile için devrede!