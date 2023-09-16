Kolayca kırılabilecek 8 Guinness Dünya Rekoru: Herhangi bir uzmanlık gerektirmiyor!
Guinness Dünya Rekorları denilince akla ilk gelen şey yapılması zor ve güç rekorlar oluyor. Ancak Dünya Rekorları çok çeşitli olduğu için kırılması oldukça kolay olan rekorlar da var. İşte kolayca kırabileceğiniz 8 Guinness Dünya Rekoru.
1. TEK PARMAKTA EN ÇOK CD TUTMA REKORU
12 Temmuz 2015'te Silvio Sabba, eski CD'lerden 247 tanesini sadece işaret parmağının üzerine dengeleyerek dünya rekoru kırdı. Sabba bu rekoru kırarken işaret parmağını kanca şeklinde tutarak CD'leri tek tek parmağının üzerine dizdi. Sabba'yı yenmeniz için onun yaptığı gibi CD'leri dizmeniz gerekiyor.
2. AYNI ANDA ÜST ÜSTE EN FAZLA TİŞÖRT GİYME REKORU
Kolay kırılabilecek rekorlar denilince akla ilk gelenlerden birisi olan en çok tişört giyme rekoru 17 Şubat 2019 tarihinde Ted Hastings tarafından kırıldı. Kanada'da yaşayan Hastings ülke zaten çok soğuk olduğu için genellikle kat kat giyindiğini söylüyor. Ancak Hastings bu rekoru kırabilmek için 260 adet erkek tişörtünü üst üste giydi.
3. EN UZUN SÜRE GRUP SARILMA REKORU
En uzun süre grup kucaklaşması rekoru ilk bakışta kolay görünsede 30 saat 1 dakika boyunca birisine sarılmak gerçekten sabır işi. 2019 yılında 4 Mayıs'tan 5 Mayıs'a kadar İrlanda'dan dört adam, Stephen Rattigan, Brian Cawley, Nick Kearney ve Robert Tuomey tam 30 saat bir dakika boyunca sarılarak bu rekoru kırdılar.
4. BİR DAKİKADA TEK ELLE EN ÇOK YUMURTA KIRMA REKORU
Ross McCurdy, 32 yumurtayı bir dakika içerisinde tek elle kırarak bu rekoru kırmayı başardı. Ancak bu rekoru kırarken dikkat edilmesi gereken şey yumurta kaplarından hiç birine kabuk parçası düşmemesi.
5. EN HIZLI PENCERE TEMİZLE REKORU
Guinness Dünya Rekorları'ndaki en ilginç unvanlardan birisi olan "dünyanın en hızlı pencere temizleyicisi" rekoru Terry Burrows tarafından 9 Ekim 2009'da kırıldı. Burows yaklaşık 30 metre uzunluğundaki bir silecek ve 7 litreden biraz daha fazla su ile yalnızca 9,14 saniyede üç çerçeveli standart ofis penceresini temizledi.
6. IPAD ÜZERİNE EN HIZLI ALFABE YAZMA REKORU
Chade Samuel 12 Ağustos 2013'te alfabenin tamamını 2,47 saniyede bir iPad'e hatasız bir şekilde yazarak dünya rekoru kırdı. Ayrıca Samuel bu rekoru tek eliyle kırdı.
7. BİR DAKİKADA EN ÇOK MUZ SOYUP YEME REKORU
Patrick Bertoletti 14 Ocak 2012'de sekiz muzun tamamını soyarak aynı anda yemeyi başardı.
8. BAY PATATES KAFA'YI EN HIZLI BİRLEŞTİRME REKORU
Oyuncak Hikayesi'nin sevimli karakteri Bay Patates Kafa'yı en hızlı birleştiren rekortmen bir Türk. Samet Durmaz, 21 Şubat 2010'da İstanbul'da düzenlenen Guinness sponsorluğundaki etkinlikte Bay Patates Kafa'yı 6,62 saniyede bir araya getirmeyi başardı.
*Uyarı: Haberde yer alan rekorları tek başınızayken ya da yanınızda konusunda uzman yetkili bir kişi yokken denemeyin.