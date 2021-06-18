Renan Kaleli kimdir? sorusu gündemde. Nehir Erdoğan'la aşk yaşadığı konuşulan Renan Kaleli'nin hayatı merak konusu oldu. İşte sosyal medya kullanıcıları tarafından en çok konuşulan isimlerden biri olan ressam Renan Kaleli hakkında merak edilenler...

RENAN KALELİ KİMDİR?

2006 yılında Şahan GökbakaR - Togan Gökbakar kardeşlerin Gen filminde rol alan Renan Kaleli bir ressamdır. Aynı zamanda oyunculuk da yapan Renan Kaleli, resim çalışmalarına Amerika’da bulunduğu dönemde Prof. Bressler’in atölyesinde grafik-desen tipi çalışmalarla başladı.

Resim çalışmalarına kâğıt ve karton üstüne suluboya, çini mürekkebi ve kolâjlarla devam ederken ana imgelerini ağaçlar ve imgeler olarak şekillendiren Renan Kaleli, tuval üzerine akrilik ve yağlıboya kullanıyor. Manzara ve hayvan figürleriyle unsur dünyasını genişleten Renan Kaleli oyunculuk da yapıyor.

Ressam ve oyuncu Renan Kaleli, 1992 ile 2000 yılları arasında Hatice Aslan ile evlilik yaşadı. Şimdilerde Benim Adım Melek' dizisinde 'Melek' karakterini canlandıran oyuncu Nehir Erdoğan ile sevgili olduğu söyleniyor.