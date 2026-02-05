Renato Nhaga, resmen Galatasaray'da!

Galatasaray, Portekiz temsilcisi Casa Pia'da forma giyen 19 yaşındaki Gineli orta saha oyuncusu Renato Nhaga'yı 6,5 milyon avroya kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Renato Sam-Na Nhaga'nın transferi konusunda, oyuncunun kulübü Casa Pia Atletico Clube-Ateneu Casapiano ile anlaşmaya varılmıştır. Bu kapsamda, futbolcunun kulübüne toplam 6,5 milyon avro tutarında transfer bedeli ödenecektir."

Galatasaray, 18 yaşındaki Gine-Bissaulu futbolcuyla 4,5 sezonluk sözleşme imzalarken oyuncuya bu sezon 375 bin, 2026-2027 ile 2027-2028 sezonlarında 750'şer bin, 2028-2029'da 800 bin ve 2029-2030 sezonunda ise 850 bin avro ödeme yapılacağı aktarıldı.

Nhaga, bu sezon Casa Pia formasıyla 21 maçta 2 gol atma başarısı gösterdi.