Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.344,23 %0,35
        DOLAR 39,3959 %-0,06
        EURO 45,6539 %0,23
        GRAM ALTIN 4.325,45 %-0,07
        FAİZ 44,07 %0,48
        GÜMÜŞ GRAM 46,01 %0,43
        BITCOIN 106.822,00 %1,98
        GBP/TRY 53,5232 %0,01
        EUR/USD 1,1575 %0,23
        BRENT 73,35 %-1,19
        ÇEYREK ALTIN 7.072,90 %-0,06
        Haberler Ekonomi Otomobil Renault Group’un CEO’su Luca de Meo görevinden ayrıldı - Otomobil Haberleri

        Renault Group’un CEO’su Luca de Meo görevinden ayrıldı

        Renault Group'un CEO'luk görevini 5 yıldır yürüten Luca de Meo, görevinden ayrıldığını açıkladı. de Meo, "Güçlü bir ekibimiz ve çevik bir organizasyonumuz var. Ayrıca, gelecek nesil ürünler için stratejik planımız hazır. Bu nedenle bayrağı devretme zamanının geldiğine karar verdim" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 15:03 Güncelleme: 16.06.2025 - 15:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Renault CEO'su de Meo görevinden ayrıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Beş yıldır Renault Group’un CEO’luk görevini yürüten Luca de Meo, otomotiv sektörü dışındaki yeni fırsatları değerlendirmek üzere görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.

        Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard’ın çağrısıyla toplanan Renault Group Yönetim Kurulu, Luca de Meo’nun dönüşüm ve yeniden yapılanma sürecine katkılarından dolayı kendisine teşekkür etti.

        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup
        Renault CEO'sundan Avrupa'ya açık mektup

        De Meo’nun görevden ayrılma kararının 15 Temmuz 2025 itibarıyla yürürlüğe gireceği açıklandı. Bu tarihe kadar görevini sürdürecek olan de Meo’nun ardından, önceden belirlenen halefiyet planı doğrultusunda yeni CEO’nun atanmasına yönelik süreç başlatıldı.

        REKLAM

        Yönetim Kurulu, şirketin dönüşüm stratejisinin yeni dönemde de hız kesmeden devam edeceğine ve mevcut yönetim ekibinin bu süreci başarıyla yürüteceğine duyduğu güveni vurguladı.

        Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Jean-Dominique Senard, "Luca de Meo, beş yıl boyunca Renault Group’u hak ettiği konuma yeniden taşımak için büyük bir çaba gösterdi. Onun liderliğinde şirketimiz sağlıklı bir temele kavuştu, etkileyici bir ürün gamına sahip oldu ve büyüme sürecine yeniden girdi. Bugün, birlikte üstesinden geldiğimiz zorluklar ve geçirdiğimiz yıllar için tüm şirket olarak kendisine teşekkür ediyoruz" dedi.

        Görevden ayrılmasına ilişkin açıklamada bulunan Luca de Meo ise, "Hayatta bazen bir işin tamamlandığını bildiğiniz bir an gelir. Renault Group’ta geçirdiğimiz beş yıldan kısa bir sürede çok büyük zorluklarla karşılaştık. Ancak birçok kişinin imkânsız olarak gördüğü hedefleri gerçeğe dönüştürdük. Bugün elde edilen sonuçlar her şeyi açıkça ortaya koyuyor; bunlar şirket tarihimizin en güçlü başarıları arasında yer alıyor. Güçlü bir ekibimiz ve çevik bir organizasyonumuz var. Ayrıca, gelecek nesil ürünler için stratejik planımız hazır. Bu nedenle bayrağı devretme zamanının geldiğine karar verdim" dedi.

        Geleceğe hazır, dönüşümünü tamamlamış bir şirket bıraktığını ve deneyimini farklı sektörlerde değerlendirmek üzere yeni bir yolculuğa çıktığını kaydeden de Meo, "Renault Group’a liderlik etmek büyük bir ayrıcalıktı. Bu hem insani hem de endüstriyel anlamda hayatımda bir kez yaşanabilecek bir deneyimdi. Bu nedenle, görevim boyunca tutkularıyla, bağlılıklarıyla ve inançlarıyla şirketi ileriye taşıyan, ‘Renaulutioner’ adını verdiğim tüm çalışanlara sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        "ABD İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılara dahil olmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        İsrail ve İran arasında arabuluculuk çalışmaları ile ilgili neler biliniyor?
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        İsrail'deki sığınaklara dair neler biliniyor?
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Piyasalar nasıl tepki veriyor?
        Işıl'a çarpan hemşire çıktı
        Işıl'a çarpan hemşire çıktı
        Pahalı kaldık turizm fren yaptı
        Pahalı kaldık turizm fren yaptı
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        AVM'de kadınlar tuvaletinde gizli çekim!
        Anguissa ısrarı sürüyor!
        Anguissa ısrarı sürüyor!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Bir kentimizde denize girmek 2 gün yasaklandı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Hakan gemileri yaktı!
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yeni sevgilisiyle görüntülendi
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        G.Saray'dan stoper harekatı!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Eşi kayıp ihbarında bulundu! Drenaj kanalında cansız beden!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Daha 3 aylıktı... Burnundan kan geldi... Feryatlar yükseldi!
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        Türkiye'den 16 üniversite dünya liginde "ilk 500"de yer aldı
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti
        İstanbul Park, TOSFED yönetimine geçti