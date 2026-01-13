Fransız otomobil üreticisi Renault, yeni 'amiral gemisini' tanıttı. Filante adı verilen otomobil, coupé-SUV tasarımı ile dikkat çekiyor.

4.9 metre uzunluğa sahip Filante, ilk etapta sadece Güney Kore pazarında satışa sunulacak.

Aracın kaputunun altında Clio hibritin çift motorlu yaklaşımına benzer bir ünite yer alıyor. Ancak Filante'de toplamda 247 beygir güç üreten bir sistem kullanılıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Filante'deki güç ünitesi Renault Group ve Geely'nin ortaklığında kurulan HORSE Powertrain Limited tarafından geliştirildi.

Aracın platformunda da Geely'den izler bulunuyor. Volvo XC40, Lynk&Co ve Grand Koleos'da kullanılan 'CMA' şasisini paylaşan Filante'nin, aslında yeniden tasarlanmış bir Geely Monjaro olduğu da söylenebilir. Filante için ilk siparişler Mart ayında alınmaya başlayacak.

Öte yandan, Filante ile birlikte Renault'un uluslararası alanda atağa geçerek, Kore, Latin Amerika, Kuzey Afrika ve Hindistan'da 2027 yılına kadar piyasaya sürülecek sekiz model için 3 milyar Euro yatırım yapması ve uluslararası gelirlerini ikiye katlaması hedefleniyor.

Hyundai, Kia ve Genesis, 1.2 milyonluk Güney Kore otomobil pazarının yüzde 80'ini elinde bulunduruyor.